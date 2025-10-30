Aspirateur sans fil Jimmy JV85 Pro

Doté d’un moteur numérique sans balais de 550 W, il offre une aspiration puissante de 200 AW et une autonomie allant jusqu’à 70 minutes. Son écran LED intuitif facilite la sélection et le suivi des différents modes d’utilisation.

Grâce à son tube métallique flexible, il peut aisément atteindre les zones difficiles d’accès, tandis que la technologie de cyclone horizontal brevetée garantit une aspiration constante et sans obstruction. Son bac à poussière de 0,6 L assure une bonne capacité de collecte, et la tête de sol anti-enchevêtrement limite efficacement l’accumulation de cheveux et de poils d’animaux.

Vous pouvez obtenir le Jimmy JV85 Pro à 169 € grâce au code NNNFRJP85V sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne et un réservoir d’eau offert, afin d’ajouter la fonction lavage humide en complément de l’aspiration.

Barre de son Samsung S-Series HW-S710D/XE

Dotée de sept haut-parleurs et d’un caisson de basses, elle délivre un rendu équilibré et dynamique, idéal pour les films, la musique et les jeux. La technologie Dolby Atmos sans fil et le format DTS:X vous enveloppent d’un son tridimensionnel réaliste, sans nécessiter d’enceintes additionnelles.

Grâce à la fonction Q-Symphony, la barre se synchronise parfaitement avec les téléviseurs Samsung compatibles, unissant leurs haut-parleurs pour créer une scène sonore plus large et harmonieuse. La connectivité Wi-Fi, Bluetooth, HDMI eARC et AirPlay 2 assure une compatibilité fluide avec tous vos appareils.

Enfin, la technologie Adaptive Sound ajuste automatiquement les paramètres audio selon le type de contenu pour garantir une clarté optimale à tout moment.

Retrouvez la Samsung S-Series HW-S710D/XE à 274 € avec le code 25DES249 sur Cdiscount en ce moment.

Et jusqu'au 16/11, Samsung vous rembourse 100 € pour l'achat de cette barre de son.

Alimentation Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.1

Elle assure un rendement énergétique de 90 %, certifié 80 PLUS Gold, ce qui signifie qu’elle convertit efficacement l’électricité consommée en énergie utile avec très peu de perte sous forme de chaleur. Ce haut niveau d’efficacité garantit des performances stables, une consommation réduite et un fonctionnement plus froid, idéal pour les configurations de jeu les plus exigeantes.

Compatible avec la norme ATX 3.1 et le connecteur PCIe 5.1 12VHPWR à 90°, elle propose une conception entièrement modulaire permettant une gestion optimale des câbles, un agencement soigné et une meilleure circulation de l’air à l’intérieur du boîtier.

Conçue pour résister aux environnements à haute température, l'alimentation reste performante jusqu’à 50°C, et son ventilateur hydrodynamique (HDB) de 120 mm assure un refroidissement silencieux, durable et fiable, avec une durée de vie estimée à plus de 100 000 heures.

La Cooler Master MWE Gold 850 V2 est en promotion à 89,99 € au lieu de 149,99 €, soit une remise de 40 % sur Amazon.



