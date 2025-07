C'est le retour du Prime Day Amazon : du 8 au 11 juillet, retrouvez une montagne d'offres spéciales sur une large sélection de produits !

Ces promotions sont exclusivement réservées aux membres Amazon Prime. L’abonnement coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, et donne accès à de nombreux avantages : livraison rapide et gratuite, accès illimité à Prime Video (films et séries), Amazon Music Prime avec 2 millions de titres, Prime Reading pour les eBooks, Prime Gaming, ou encore Amazon Photos avec un stockage illimité.

Bon à savoir : vous pouvez tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours, l’occasion idéale pour profiter des réductions du Prime Day sans devoir payer l'abonnement.

Pour ce premier jour, découvrez une sélection d'offres parmi les plus intéressantes.

TOP 20 des promos Amazon du Prime Day

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page dédiée au Prime Day Amazon.



À découvrir également sur GNT :