On commence avec une petite présentation du haut-parleur Bluetooth portable HUAWEI Sound Joy 2.

Il offre un son puissant avec un volume pouvant atteindre 85 dBA grâce à son système HUAWEI SOUND à quatre haut-parleurs et à ses algorithmes d’optimisation des basses.

Sa batterie de 8 800 mAh assure jusqu’à 26 heures d’écoute continue en Bluetooth, et sa conception certifiée IP67 lui garantit une résistance à la poussière et à l’eau.

Pour une expérience encore plus immersive, secouez simplement deux enceintes pour les jumeler en stéréo ou appuyez votre smartphone contre l’enceinte pour lancer la musique instantanément.

Son anneau lumineux réagit au rythme et affiche des informations utiles comme le volume ou le niveau de batterie. Enfin, sa charge rapide USB-C 40 W vous permet de profiter d’une heure de musique après seulement 10 minutes de recharge.

Retrouvez le haut-parleur HUAWEI Sound Joy 2 en noir à 99,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de 23 % sur Amazon.





Et voici d’autres réductions à découvrir, toutes enseignes confondues :

