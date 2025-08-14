On commence avec une petite présentation du haut-parleur Bluetooth portable HUAWEI Sound Joy 2.
Il offre un son puissant avec un volume pouvant atteindre 85 dBA grâce à son système HUAWEI SOUND à quatre haut-parleurs et à ses algorithmes d’optimisation des basses.
Sa batterie de 8 800 mAh assure jusqu’à 26 heures d’écoute continue en Bluetooth, et sa conception certifiée IP67 lui garantit une résistance à la poussière et à l’eau.
Pour une expérience encore plus immersive, secouez simplement deux enceintes pour les jumeler en stéréo ou appuyez votre smartphone contre l’enceinte pour lancer la musique instantanément.
Son anneau lumineux réagit au rythme et affiche des informations utiles comme le volume ou le niveau de batterie. Enfin, sa charge rapide USB-C 40 W vous permet de profiter d’une heure de musique après seulement 10 minutes de recharge.
Retrouvez le haut-parleur HUAWEI Sound Joy 2 en noir à 99,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de 23 % sur Amazon.
Et voici d’autres réductions à découvrir, toutes enseignes confondues :
- HUAWEI Band 10 - Noir à 34,99 € soit -30% (surveillance de la condition physique par IA, analyse du sommeil de niveau pro, 14 jours d'autonomie, 5 ATM, SpO2, VRC...)
- Bureau assis-debout électrique FlexiSpot - Noir à 134,99 € avec le coupon à cocher (2 moteurs, charge max 100 kg, panneau de commande LED avec fonction mémoire, système anti-collision, réglable en hauteur de 70 à 119 cm, pour plateaux 120-180 cm x 60-80 cm)
- SSD externe magnétique Orico - 2 To à 116,99 € avec le code A20PLUS09
- Battlefield 6 Édition Standard - PS5 en précommande à 61,99 € (-23%)
- Projecteur triple laser 4K Valerion VisionMaster Pro - Or à 1 999 € soit -23% (2500 ISO Lumens, triple laser RGB, 15000:1, IMAX, HDR10+, Dolby Vision, Google TV, zoom optique 0,9-1,5, mode gaming sans latence 4 ms, Rec.2020 110%, technologie AI Super Resolution...)
- Carte mère Gigabyte B650 Gaming X AX V2 à 139,46 € (-18%)
- Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 à 649,99 € soit -13% (14'' IPS WUXGA 1920 x 1200 px, Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, Wi-Fi 6E)
- LEGO Technic - Véhicule Lunaire Lunar Outpost 42211 à 69,99 € (prix officiel 99,99 €)
- Souris gaming sans fil Razer DeathAdder V3 Pro - Noir à 100,97 € soit -37% (design léger 63 g, capteur optique Razer Focus Pro 30K, switchs optiques Razer 3ème génération, technologie Razer HyperSpeed, jusqu’à 90h d’autonomie...)
- Écran PC gaming AOC Agon Pro AG276QZD2 à 429,29 € soit -14% (27" QHD, dalle QD-OLED, 240Hz, 0,03ms, HDR TrueBlack 400, Adaptive Sync, 400 cd/m²...)
- MacBook Air M4 2025 - 13,6" 16 Go RAM / 256 Go SSD - Beige à 999 € + 39,96 € offerts sur la cagnotte Rakuten (vendeur Darty)
Aussi disponible au même prix en bleu et noir, ou directement chez Darty
- AirPods 4 (sans ANC) à 119 € (-20%)
- Aspirateur robot eufy Clean X8 Pro à 249 € soit -25% (avec station de vidage auto, 2x 4000 Pa, brosse à rouleau auto-démêlante, navigation laser précise...)
