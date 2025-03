On commence avec le OnePlus Nord 3 5G - 16 + 256 Go.

Il est équipé d'un écran Super Fluid AMOLED de 6,7 pouces, affichant un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et la technologie HDR10+ pour des couleurs éclatantes et un contraste saisissant.

Capturez des clichés et vidéos d'une qualité remarquable grâce au capteur principal Sony IMX890 de 50 MP avec OIS, accompagné d'un objectif ultra-large de 112° et d'un mode macro. Enregistrez en 4K à 60 fps et sublimez vos photos nocturnes avec la synergie de l'OIS et de l'algorithme TurboRAW, garantissant netteté et couleurs éclatantes.

Sous le capot, la plateforme mobile MediaTek Dimensity 9000 en 4 nm propulse vos usages avec des performances ultra-rapides, épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5X. Passez d'une application à l'autre en toute fluidité, avec une gestion multitâche impressionnante jusqu'à 44 applications simultanément.

Pour les jeux, un taux de réponse tactile de 1 000 Hz assure pour une réactivité maximale.

Enfin, grâce à la charge SUPERVOOC Endurance Edition 80 W, récupérez une journée d'autonomie en seulement 15 minutes. Le Battery Health Engine assure une longévité optimale, garantissant plus de 80 % de capacité après quatre ans d'utilisation quotidienne.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test du OnePlus Nord 3 5G.

Retrouvez le OnePlus Nord 3 5G - 16 + 256 Go en gris foncé à 271,21 € sur AliExpress avec chargeur EU 80W SUPERVOOC inclus et livraison gratuite depuis la France.

Pour information, le prix de référence du smartphone s'élève à 549 €.



