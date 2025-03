On commence avec le casque Bluetooth Sennheiser Momentum 4.

Découvrez une qualité audio exceptionnelle avec le son signature de Sennheiser, sublimé par des transducteurs de 42 mm et la technologie adaptative aptX.

Personnalisez votre musique grâce à l'égaliseur intégré, aux préréglages et aux différents modes audio pour un rendu parfaitement ajusté à vos préférences.

Plongez dans votre musique sans distractions grâce à la réduction de bruit adaptative, et restez connecté à votre environnement avec le mode Transparence ajustable.

Doté de quatre microphones numériques avec formation de faisceau, le Momentum 4 assure des appels d'une clarté remarquable en réduisant automatiquement le bruit du vent, tout en facilitant l'utilisation de votre assistant vocal.

Pensé pour le confort, le casque combine une conception légère et pliable, un bandeau rembourré et des oreillettes ultra-moelleuses. Profitez d'une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 60 heures, avec une recharge rapide pour ne jamais manquer de musique.

Retrouvez le casque Sennheiser Momentum 4 en gris, noir ou blanc à 209,92 € grâce au code CDFR020 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour rappel, Sennheiser indique un prix de base de 369,90 € pour le Momentum 4 sur son site.



On continue avec la barre de son TCL TS8212.

Grâce à sa configuration 2.1.2 canaux et au Dolby Atmos, elle crée une immersion sonore tridimensionnelle qui vous plonge au cœur de l’action.

Avec une puissance de 300 W, la barre délivre un son riche et puissant, offrant des dialogues d’une clarté exceptionnelle et des basses profondes. Son caisson sans fil permet une installation flexible tout en garantissant de basses percutantes.

Dotée d’une connectivité avancée incluant le Bluetooth 4.2 et un port HDMI 2.1 eARC, elle assure une transmission audio de haute qualité et une compatibilité optimale avec vos appareils.

La barre de son TCL TS8212 est en ce moment à 149 € au lieu de 249 € chez Ubaldi.

Enfin, on termine avec le smartphone Nubia Z70 Ultra 5G - 16 + 512 Go.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,85 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits, offrant une clarté exceptionnelle et des couleurs éclatantes. Son cadre ultra-fin et sa caméra frontale intégrée sous l’écran garantissent une vue panoramique ininterrompue.

Capturez chaque instant avec une précision inégalée grâce au premier appareil photo de smartphone au monde équipé d’une ouverture physique réglable de 35 mm.

Son capteur principal de 50 MP avec ouverture variable, son objectif périscope de 64 MP pour des zooms détaillés et son ultra grand-angle de 50 MP pour des clichés de groupe saisissants vous assurent des photos parfaites à chaque prise.

Alimenté par la puce ultra-performante Snapdragon 8 Elite, le Z70 Ultra garantit une fluidité exceptionnelle pour le multitâche et une navigation ultra-rapide.

Sa batterie robuste de 6 150 mAh, conçue avec une anode en carbone silicium, offre une autonomie prolongée, tandis que la charge rapide de 80 W vous permet de repartir en un instant.

Avec Nebula AIOS, profitez d’une expérience intuitive qui simplifie vos tâches quotidiennes. Son IA avancée propose des fonctionnalités pratiques telles que l’assistant vocal, la recherche intelligente dans la galerie, la traduction, les portraits améliorés et bien plus encore.

Grâce à ses certifications IP68 et IP69, le smartphone est totalement étanche à l’eau et à la poussière, et résiste aux températures extrêmes ainsi qu’à l’eau sous haute pression.

Vous pouvez obtenir le Nubia Z70 Ultra 5G version 16 + 512 Go en noir ou or à 623,85 € sur AliExpress, soit une remise de 26 % par rapport à son prix officiel de 849 €. La livraison depuis l'Espagne est gratuite.



À découvrir également sur GNT :