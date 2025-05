Voici tout d'abord la Google Pixel Watch 3 (4G + Bluetooth) - 45 mm.

Elle est dotée d'un écran Actua AMOLED LTPO sur-mesure, 40 % plus grand et deux fois plus lumineux que celui de la Pixel Watch 2, avec une résolution de 320 ppp, un verre Corning Gorilla 5 3D et une prise en charge de la gamme DCI-P3 pour des images nettes et éclatantes.

Conçue pour vous accompagner dans vos entraînements, elle permet de créer des séances personnalisées avec des objectifs précis (allure, fréquence cardiaque, récupération…), et offre des recommandations en temps réel grâce à l’IA de Google, qui s’adapte à votre condition physique et à vos précédentes performances.

Avec la fonction « mesure d’aptitude », vous saurez si vous êtes prêt pour l’effort ou s’il est temps de récupérer, tandis que le suivi de la charge cardiaque vous aide à adapter vos entraînements pour un équilibre optimal.

La montre propose aussi une navigation hors-ligne, sans besoin de téléphone ni de connexion.

Côté autonomie, comptez jusqu’à 24 heures avec l’écran toujours activé, et jusqu’à 36 heures en mode Économiseur.

Retrouvez la Google Pixel Watch 3 45 mm modèle 4G + Bluetooth avec bracelet noir mat à 375,90 € sur Pixmania, soit une économie de 21 % par rapport à son prix officiel de 479 €. La livraison depuis l'Allemagne est offerte.





