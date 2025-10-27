Aspirateur laveur Dyson WashG1

Il élimine en un seul passage les saletés sèches, les liquides renversés et les taches tenaces sur les sols durs. Ses deux rouleaux motorisés contrarotatifs en microfibres ultra-denses sont continuellement alimentés en eau propre, tandis que les déchets solides et liquides sont collectés dans un réservoir séparé pour un résultat impeccable.

Doté d’un réservoir de 1 L pour l’eau propre et de 0,8 L pour l’eau sale, il assure une séparation hygiénique et permet de nettoyer jusqu’à 290 m² avec un seul plein, selon le niveau d’hydratation sélectionné. Trois modes sont disponibles pour s’adapter au type de sol et au degré de salissure, dont un mode Max pour les taches les plus résistantes.

Maniable et pratique, le WashG1 reprend la technologie de glisse fluide OmniGlide et intègre une fonction d’autonettoyage : une fois placé sur sa base, les rouleaux sont rincés automatiquement en 140 secondes. Il offre également une autonomie d’environ 35 minutes.

Le Dyson WashG1 est en promotion à 349 € grâce au code AVPDYSON chez Darty en ce moment (prix officiel 699 €).



