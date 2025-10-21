Projecteur ETOE Whale Pro
Facile à installer et prêt à l’emploi, il offre une image Full HD 1080p éclatante avec une luminosité de 1500 lumens ANSI, idéale aussi bien pour les soirées cinéma dans une pièce sombre que pour une utilisation en pleine journée.
Grâce à Android TV 11.0 intégré, il donne accès à plus de 9000 applications. La mise au point automatique et la correction du trapèze ajustent l’image en quelques secondes pour un affichage net et parfaitement aligné. Le son est assuré par deux haut-parleurs stéréo de 10 W, soutenus par la certification Dolby Audio.
Son processeur Amlogic 905 assure un décodage fluide des contenus 4K UHD et HDR10, tandis que la connectivité Wi-Fi double bande 2,4G/5G garantit une diffusion stable et sans latence. Le Bluetooth 5.1 permet de relier aisément écouteurs, enceintes ou manettes sans fil.
Son moteur optique entièrement scellé protège les composants de la poussière et prolonge sa durée de vie au-delà de 30 000 heures.
Vous pouvez retrouver le vidéoprojecteur ETOE Whale Pro à 299 € grâce au code NNNFRETWP sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne.
