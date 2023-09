De nouveaux AirPods Pro introduits par Apple lors de son grand rendez-vous de rentrée pour l'iPhone 15 ? Les écouteurs sans fil avec réduction active du bruit sont en réalité toujours de 2e génération qui a été introduite il y a un an.

Pas de changement en matière de design ou de capteurs supplémentaires avec des écouteurs qui demeurent équipés d'une puce H2 (Apple Silicon). Cette dernière a notamment permis d'améliorer le mode Transparence (écoute audio sans se couper du monde extérieur) pour le rendre adaptatif.

S'il est à souligner un indice de protection IP54 (résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau) et non plus IPX4 (résistance à la transpiration et à l'eau), il y a bel et bien une évolution notable qui se retrouve au niveau du boîtier de charge MagSafe.

USB-C pour les " nouveaux " AirPods Pro

Le port Lightning est abandonné au profit d'une connectique USB-C. Dans sa communication sur le passage à l'USB-C qui concerne aussi l'iPhone 15, Apple ne fait évidemment jamais mention du cadre réglementaire en Europe.

" Ces nouveaux AirPods Pro étant équipés d'un connecteur USB-C, il suffit d'un seul câble pour recharger un Mac, un iPad, des AirPods et la gamme iPhone 15. Il est même possible de recharger ses AirPods directement avec un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, tous également dotés d'un connecteur USB‐C ", écrit Apple.

Il est probable que les AirPods connaîtront dans un avenir proche une même évolution avec l'adoption de l'USB-C. Du reste, les écouteurs filaires EarPods passent discrètement à l'USB-C.

Une baisse de prix

Les AirPods Pro (2ᵉ génération) avec boîtier de charge MagSafe (USB-C) sont en précommande au prix de 279 € et seront disponibles à partir du 22 septembre prochain.

C'est un prix en baisse par rapport à la version avec boîtier de charge Lightning qui avait été lancée au prix de 299 €.