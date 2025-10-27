L'Allemagne veut que "quiconque veut recharger puisse recharger". C'est l'objectif du nouveau "Masterplan Charging Infrastructure 2030" présenté par le ministre des Transports, Patrick Schnieder.

Ce plan ambitieux de 40 mesures vise à accélérer le déploiement des bornes pour voitures et, pour la première fois, pour les camions électriques. La stratégie change : moins de subventions, plus de croissance tirée par le marché.

Quelles sont les mesures phares de ce plan ?

Le plan s'articule autour de cinq axes, mais l'idée centrale est la simplification. Fini la lourdeur administrative. Le gouvernement veut des procédures d'approbation plus rapides et une digitalisation complète de l'accès au réseau électrique, surtout pour les chargeurs haute puissance en moyenne tension.





Le plan vise aussi à améliorer l'expérience utilisateur, avec un hub central de données pour la transparence des prix en temps réel. L'objectif est de rendre la recharge publique aussi simple qu'un plein d'essence.

Qu'est-ce qui est prévu pour les camions électriques ?

C'est un axe majeur du plan. Berlin s'engage à construire un réseau de recharge rapide dédié aux poids lourds le long des autoroutes. Environ 350 aires de repos seront équipées de bornes à haute puissance.

Le ministère prévoit aussi de financer des projets pilotes pour les systèmes d'échange de batteries (battery swapping) pour les camions, une technologie qui pourrait révolutionner la logistique longue distance.

Qu'en est-il de la recharge à domicile et en ville ?

Le plan ne néglige pas les particuliers. Dès début 2026, de nouveaux fonds soutiendront l'installation de bornes dans les immeubles collectifs, un point noir actuel. Le gouvernement veut aussi s'attaquer à la sécurité : une initiative "anti-vol de câbles" sera lancée avec le ministère de l'Intérieur pour lutter contre ce fléau qui paralyse les bornes publiques.





Enfin, la recharge bidirectionnelle (V2G) sera encouragée par des projets pilotes et des modifications fiscales.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce plan est-il définitif ?

Non, il s'agit pour l'instant d'une ébauche ("draft") présentée par le ministère des Transports. Une phase de consultation avec les États fédérés, les entreprises et les citoyens est désormais ouverte avant l'adoption de la version finale.

Qu'est-ce que la régulation AFIR de l'UE ?

L'AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) est un règlement européen qui impose aux États membres des objectifs contraignants pour le déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et à hydrogène, afin de garantir un réseau cohérent à travers l'Europe.

Qu'est-ce que la loi allemande GEIG ?

La GEIG (Gesetz zum Aufbau von Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäude), ou Loi sur l'infrastructure de recharge pour l'électromobilité dans les bâtiments, est la loi allemande qui régit l'installation de bornes de recharge dans les bâtiments neufs et rénovés. Le nouveau plan prévoit de la réviser d'ici 2026 pour la simplifier.