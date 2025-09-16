Désormais, la technologie mondiale a un nouveau symbole : Alphabet, maison mère de Google, a officiellement dépassé la barre mythique des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

À la croisée des chemins entre régulation, intelligence artificielle et innovation continue, cette évolution propulse le géant californien dans une sphère où seuls trois autres colosses l’ont précédé dans ce club de moins en moins fermé.

3000 milliards de dollars, une capitalisation plus si rare

Les investisseurs saluent à leur façon les efforts d'Alphabet et de Google en matière d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de développement de modèles d'IA ou de créations d'infrastructures capables de les animer.

Les marchés en témoignent : le titre s’est envolé de plus de 4% en début de semaine, atteignant un sommet historique. Ce bond n’est pas anodin. Il place Alphabet au même niveau que Nvidia, Microsoft et Apple, un palier atteint pour la première fois par Nvidia il y a quelques mois et qui tend à s'étendre peu à peu.

La firme californienne a vu son titre grimper de plus de 30% depuis le début de l’année, soulignant la confiance renouvelée des investisseurs. En dix ans, Alphabet a démultiplié sa valeur, illustrant la croissance fulgurante de la big tech américaine.

Un contexte judiciaire favorable comme catalyseur

Pour comprendre l’éclatant rebond d’Alphabet, il faut regarder du côté des tribunaux. Après plusieurs mois de tensions autour d’une potentielle cession de son navigateur Chrome, la justice américaine a finalement rendu une décision bien moins sévère que celle attendue. « La pénalité s'est révélée bien plus clémente que craint, ce qui a rassuré les actionnaires et galvanisé la valeur du titre », relèvent les observateurs.

Cette issue judiciaire récente permet à la holding de conserver ses activités phares et d’afficher une incroyable solidité malgré des régulateurs toujours plus présents. La réaction ne s’est pas fait attendre, Alphabet toute entière surfant sur ce contexte plus rassurant pour engranger des milliards de dollars additionnels sur le marché.

L’IA et Gemini en fers de lance de la stratégie de croissance

Derrière cette réussite boursière, la maîtrise de l’intelligence artificielle tient une place de choix. Sous l’impulsion de Sundar Pichai, Alphabet a su tirer parti de la montée en puissance de l’IA, notamment via la suite Gemini.

Selon certains analystes, « l’émergence de concurrents solides comme Perplexity et OpenAI a finalement servi la position de Google, en modifiant les attentes du marché et même le verdict des régulateurs ».

Puisque Google a de solides concurrents et que ces derniers ont des ambitions similaires, l'argument de la position dominante sur le secteur de l'IA est affaibli et a permis au géant de Mountain View d'éviter les écueils réglementaires.

Des défis à venir sur une route désormais pavée d'or

Être valorisé à 3000 milliards n’est pas une fin en soi. Alphabet doit encore composer avec des autorités de régulation toujours vigilantes sur d'autres dossiers, notamment en Europe et aux États-Unis.

La course à l'IA est toujours engagée et des acteurs comme OpenAI / Microsoft restent des menaces de chaque instant dans la course aux infrastructures mais aussi à l'accès aux données personnelles des utilisateurs.

Mais l’avis des analystes reste optimiste : « À la faveur d’un contexte judiciaire apaisé et d’une vision stratégique autour de l’IA, Alphabet s’offre une marge de manœuvre exceptionnelle pour étendre ses activités ».

Il reste tout de même la question du changement de paradigme de la recherche internet transformée par l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec des conséquences sur les revenus publicitaires en ligne.

Google reconnaît à demi-mot cette évolution mais semble déjà l'avoir actée en interne et prépare les moyens d'un changement d'axe dans son modèle économique. Il faudra pour cela que l'intelligence artificielle tienne ses promesses dans la durée.