Start-up d'IA connue pour son moteur de recherche concurrent de Google, Perplexity lance une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars pour acquérir le navigateur web Google Chrome.

Cette proposition spectaculaire n'arrive pas par hasard et s'inscrit dans un contexte judiciaire compliqué pour Google. Le groupe de Mountain View pourrait être contraint par la justice américaine de se séparer de l'un de ses produits phares.

Une offre audacieuse dans un contexte tendu

La manœuvre de Perplexity intervient après une décision de justice estimant que Google a maintenu un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne. Pour remédier à cette situation, le département de la Justice des États-Unis a proposé une mesure qui consiste à forcer Google à vendre son navigateur Chrome.

L'objectif est de « mettre un terme définitif au contrôle de Google sur ce point d'accès critique à la recherche et permettre aux moteurs de recherche concurrents d'accéder au navigateur qui, pour de nombreux utilisateurs, est une passerelle vers internet ».

Du côté de Google, la réponse avait été cinglante. Le groupe a qualifié une telle idée de « programme interventionniste radical », et en soulignant une « mise en danger de la sécurité et de la confidentialité de millions d'Américains ». La peine n'a pas encore été prononcée et elle est attendue dans le courant de ce mois d'août.

Comment financer un pari à 34,5 milliards ?

L'offre de Perplexity représente près du double de sa propre valorisation, estimée à environ 18 milliards de dollars. La start-up ne dispose évidemment pas d'une telle somme en trésorerie et la réponse se trouve dans l'effervescence actuelle autour de l'IA.

Le directeur commercial de Perplexity a confirmé à Bloomberg que « de multiples grands fonds d'investissement ont accepté de financer l'intégralité de la transaction ». Une illustration de l'abondance de capitaux prêts à être injectés dans des projets IA jugés prometteurs, même les plus ambitieux.

Un coup de poker stratégique

Loin d'être un simple coup médiatique, l'offre de Perplexity semble mûrement réfléchie. La start-up s'est engagée à maintenir la stabilité pour les utilisateurs. Si l'accord aboutissait, Perplexity promettrait d'investir plus de 3 milliards de dollars dans Chromium, le projet open source qui sert de base à Chrome, et de ne pas imposer des modifications au moteur de recherche par défaut.

Rappelons que Perplexity expérimente un navigateur IA baptisé Comet et s'appuyant sur Chromium. Par ailleurs et dans un autre registre, Perplexity avait déjà surpris en début d'année en proposant de racheter TikTok aux États-Unis.

À noter que la valeur de Google Chrome est plutôt estimée désormais à 50 milliards de dollars minimum. En outre, OpenAI (ChatGPT) a également déjà exprimé son intérêt pour Google Chrome dans l'éventualité d'une vente forcée de ce dernier.