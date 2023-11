Vice-président d'Amazon en charge d'Alexa et de Fire TV, Daniel Rausch a annoncé la suppression de plusieurs centaines de postes en lien avec la division qui gère le célèbre assistant vocal du groupe. Un plan social qui touche des salariés aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'en Inde.

" Alors que nous continuons à inventer, nous réorientons certains de nos efforts pour mieux nous aligner sur nos priorités commerciales et sur ce que nous savons être le plus important pour les clients, ce qui inclut la maximisation de nos ressources et de nos efforts axés sur l'IA générative. "

Dans un mémo interne envoyé aux employés concernés et publié par GeekWire, Daniel Rausch écrit qu'Alexa demeure un élément incroyablement important de l'activité du groupe. " Nos investissements dans l'IA générative nous rapprochent plus que jamais de notre vision d'un Alexa encore plus intuitif, intelligent et utile. "

Vers un super Alexa

Au mois de septembre dernier, Amazon a fait miroiter un nouveau Alexa grâce au renfort de l'intelligence artificielle générative. Spécialement conçu et en tenant compte des cas d'usage, un grand modèle de langage est optimisé pour les interactions vocales avec Alexa, dont le lancement remonte à 2014.

Selon Reuters, Amazon aurait en outre grandement investi dans un modèle de langage au nom de code Olympus. Il pourrait être composé de quelque 2 000 milliards de paramètres, soit potentiellement deux fois plus de GPT-4 d'OpenAI.

Amazon a récemment procédé à des licenciements dans les domaines du jeu vidéo et de la musique. Fin 2022 et en début d'année, plusieurs dizaines de milliers de postes avaient également été supprimés, en touchant déjà Alexa, sous l'égide de la division Devices & Services d'Amazon.