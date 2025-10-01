Montre connectée Garmin Forerunner 255 (46 mm)

Elle offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 14 jours et embarque un GPS double fréquence garantissant un suivi de parcours ultra-précis, même dans les environnements difficiles.

Dotée de capteurs physiologiques avancés (fréquence cardiaque, SpO2, VFC, etc.), elle analyse en continu votre condition physique afin d’optimiser vos entraînements et d’améliorer votre récupération.

La Garmin Forerunner 255 excelle aussi dans le suivi du sommeil, avec des rapports matinaux personnalisés qui vous aident à mieux comprendre la qualité de vos nuits.

Grâce à Garmin Coach, vous bénéficiez de séances adaptées à votre niveau, tandis que ses profils avancés couvrent des disciplines exigeantes comme le triathlon ou la course à pied. Vous accédez à des données de performance détaillées (cadence, temps de contact au sol, longueur de foulée), et la fonction PacePro ajuste votre allure selon le dénivelé du parcours.

En matière de sécurité, la montre détecte automatiquement les incidents et peut prévenir vos proches en cas d’urgence. LiveTrack permet en plus un suivi en temps réel de vos activités. Enfin, elle relaye les notifications de votre smartphone et intègre Garmin Pay pour des paiements sans contact simples et rapides.

Vous pouvez obtenir la Garmin Forerunner 255 46 mm en gris à 166,40 € grâce au code FRPS20 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



Sont également en réduction :

Et enfin, n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (barre de son Ultimea Poseidon D80 Boom, PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3, caméra de surveillance solaire / applique eufy Solar Wall Light Cam S120), aux remises du Prime Day Reolink sur les systèmes de surveillance ou encore aux promos des Jours++ Boulanger sur l'électroménager et le multimédia.