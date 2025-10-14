C'est la grogne qui monte chez les possesseurs d'Amazon Echo Show aux USA. Ces derniers mois, de nombreux utilisateurs ont constaté une augmentation massive et agressive des publicités sur leurs écrans connectés.

Fini l'assistant discret, l'appareil se transforme de plus en plus en un panneau publicitaire permanent, interrompant les diaporamas de photos personnelles pour vanter les mérites de compléments alimentaires ou de l'abonnement payant à Alexa+. Une stratégie de monétisation qui vire au "chantage" pour de nombreux clients.

Comment ces publicités se manifestent-elles ?

Alors que la publicité était jusqu'ici discrète sur les appareils Amazon Echo Show, elle est devenue omniprésente et intrusive. Les utilisateurs rapportent l'apparition de publicités plein écran "sponsorisées" qui s'intercalent de manière répétée au sein de leurs diaporamas de photos personnelles. Ces annonces, qui ne peuvent pas être désactivées, font la promotion de produits divers comme des snacks ou des compléments alimentaires.





Pire encore, Amazon utilise désormais cet espace pour promouvoir de manière agressive son nouvel abonnement payant, Alexa+. Des publicités sonores et visuelles pour le service se déclenchent de manière inopinée, parfois juste après la sonnerie du réveil, ce que de nombreux utilisateurs qualifient de "scandaleux".

Pourquoi Amazon impose-t-il soudainement autant de publicités ?

La raison est simple : la division matérielle d'Amazon est un gouffre financier. Entre 2020 et 2024, la branche qui regroupe les appareils Echo, Kindle et Fire TV aurait perdu plus de 25 milliards de dollars. Pour tenter de rentabiliser son écosystème, Amazon a donc décidé de miser massivement sur la publicité. Cette stratégie s'est accélérée fin 2023 avec le lancement de programmes comme "Alexa Native Ads" et "Home Screen Display Ad Program", qui permettent aux marques d'acheter des emplacements directement sur les écrans des utilisateurs.





Pour Amazon, il ne s'agit pas de publicités, mais d'"expériences de découverte". Une vision que ne partagent visiblement pas les clients.

Quelle est la réaction des utilisateurs et peut-on désactiver ces publicités ?

La colère des utilisateurs est palpable, notamment sur les forums de Reddit dédiés à Alexa, qui débordent de milliers de commentaires furieux. Beaucoup d'utilisateurs se sentent trahis, ayant acheté un appareil à plein tarif sans aucune mention d'un tel support publicitaire. Certains affirment avoir débranché leurs appareils, d'autres ont réussi à obtenir un remboursement après s'être plaints auprès du service client.





Pour l'heure, il n'existe aucune option officielle pour désactiver ces publicités. Amazon se contente d'indiquer que les utilisateurs peuvent "swiper pour ignorer" ou donner leur avis sur la pertinence de l'annonce. Des solutions de contournement "sauvages" ont émergé, comme passer l'appareil en mode Enfant ou changer la langue pour l'anglais canadien, mais ces astuces dégradent l'expérience utilisateur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi vois-je des publicités alors que je n'ai pas acheté un modèle "avec publicité" ?

C'est le cœur du problème. Contrairement aux liseuses Kindle, où Amazon propose une version moins chère en échange de l'affichage de publicités, les Echo Show sont vendus à plein tarif sans aucune mention de ce modèle publicitaire. Les utilisateurs se sentent donc floués par ce qui s'apparente à un changement unilatéral des conditions d'utilisation.

Est-ce que tous les appareils Echo Show sont concernés ?

Le déploiement semble progressif et aléatoire. Certains utilisateurs rapportent voir des publicités sur un seul de leurs appareils, tandis que d'autres sont encore épargnés. Cependant, la tendance est claire et il est très probable que tous les modèles d'Echo Show finissent par être concernés par cette nouvelle politique publicitaire.

Qu'est-ce qu'Alexa+ ?

Alexa+ est la future version payante et survitaminée de l'assistant vocal d'Amazon. Intégrant une intelligence artificielle générative, elle promet des conversations plus naturelles et des capacités proactives. Son lancement est imminent, et Amazon utilise les écrans des Echo Show pour en faire la promotion de manière très insistante.