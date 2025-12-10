Le projet de constellation satellitaire d'Amazon franchit une étape clé. Le navire cargo à voiles Canopée a quitté Bordeaux avec les composants de la fusée Ariane 6 pour le premier des 18 lancements prévus avec Arianespace.

Cette mission inaugurale, prévue pour début 2026, déploiera 32 satellites et ancre un partenariat stratégique majeur pour l'économie spatiale européenne.

Le départ du navire depuis Bordeaux sonne le coup d'envoi concret d'une collaboration décisive qui pourrait redessiner la carte mondiale de l'accès à internet en ajoutant une constellation de satellites capables de fournir un accès internet global.

Cette manœuvre symbolise l'avancée la plus significative d'Amazon au cœur de l'infrastructure spatiale européenne.

Un partenariat stratégique aux retombées économiques majeures

Le projet Amazon Leo, visant à fournir un accès internet rapide et fiable aux régions mal desservies, s'appuie sur un accord historique avec le lanceur européen. Ce contrat de 18 lancements représente un soutien commercial crucial pour le programme Ariane 6, assurant ainsi l'avenir de l'accès indépendant de l'Europe à l'espace.

Selon une étude d'Oxford Economics, les activités liées au projet devraient injecter 2,8 milliards d'euros dans le PIB de l'Union Européenne d'ici 2029 et soutenir près de 3 300 emplois par an.

Pour la France seule, les retombées sont estimées à 1,38 milliard d'euros, consolidant la position du pays comme un leader technologique, à un moment où la compétition avec l'Allemagne s'intensifie sur les projets spatiaux. Cet engagement reflète l'investissement durable d'Amazon sur le territoire français, comme l'a souligné Frédéric Duval, son directeur national.

Canopée, un symbole d'innovation au service de l'espace

Le navire transportant les précieux composants de la fusée n'est pas anodin. Le Canopée est un cargo hybride spécialement conçu pour cette tâche, illustrant l'engagement des deux partenaires en matière de développement durable.

Long de 121 mètres, il est équipé de quatre voiles articulées, les OceanWings, qui peuvent réduire la consommation de carburant jusqu'à 35 %.

Cette approche s'inscrit dans une démarche plus globale. Amazon Leo est signataire de la charte « Zéro Débris » de l'Agence Spatiale Européenne, intégrant la durabilité dès la conception des satellites pour faciliter leur désorbitation rapide.

Le voyage du Canopée, qui fera escale dans plusieurs ports européens pour charger les différents étages de la fusée, est une démonstration de cette logistique complexe et responsable orchestrée par Arianespace.

Vers le déploiement d'une constellation mondiale

Alors que le navire traverse l'Atlantique, la machine est déjà en marche. Les satellites, fabriqués à Kirkland aux États-Unis, sont expédiés vers la Guyane française pour y être intégrés.

La mission inaugurale, nommée LE-01, ajoutera 32 satellites aux plus de 150 déjà déployés par Amazon. L'utilisation de la version la plus puissante d'Ariane 6, l'Ariane 64, permettra de maximiser la capacité d'emport.

Cette montée en puissance est essentielle pour Amazon dans sa course face à des concurrents comme Starlink de SpaceX. L'objectif est clair : combler la fracture numérique en connectant les communautés isolées.

L'arrivée du Canopée au port spatial de Kourou en janvier marquera le début de la phase finale des préparatifs, avec en ligne de mire un lancement qui pourrait bien déterminer l'équilibre des forces sur le marché de l'internet par satellite.