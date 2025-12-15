C'est l'annonce qui a secoué les Game Awards 2025. Epic Games a officiellement lancé sa grande opération de cadeaux de fin d'année en rendant disponible l'un des plus gros succès de ces dernières années : le fameux jeu de rôle dans l'univers d'Harry Potter.

Le titre est disponible gratuitement et définitivement pour tous les joueurs PC qui le réclament à temps. Un coup de maître stratégique. Mais dans l'ombre, une fuite massive venue de Chine promet une suite encore plus folle.

Quelle est la nature de cette offre exceptionnelle ?

Jusqu'au 18 décembre 2025 à 17h, le jeu est à récupérer sur l'Epic Games Store. Il ne s'agit pas d'un essai ou d'une offre liée à un abonnement : une fois ajouté à votre bibliothèque, le jeu est à vous pour toujours, sans aucune condition cachée.

Rumor: Epic Games Store will give away 16 games pic.twitter.com/4XmNT6scad — HXL (@9550pro) December 12, 2025

Pour pimenter l'opération, un bonus exclusif pour Fortnite est également inclus. Il suffit de jouer deux heures au jeu de rôle d'Avalanche Software pour débloquer automatiquement un accessoire de dos dans le célèbre battle royale. Une excellente manière de créer une synergie entre deux licences extrêmement populaires.

Une liste de 15 autres jeux a-t-elle vraiment fuité ?

Oui, et elle a de quoi faire rêver. Relayée depuis les réseaux sociaux chinois, une liste potentielle annonce une quinzaine de titres majeurs qui seraient offerts quotidiennement après le 18 décembre, une fois l'offre sur Hogwarts Legacy terminée. On y trouve des pépites comme Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human, ou encore Total War: Warhammer.

La prudence reste cependant de mise. Si une telle liste enflamme la communauté, plusieurs incohérences jettent le doute sur sa fiabilité. Certains titres, comme Mortal Kombat 11, ne sont même pas disponibles à l'achat sur la boutique, ce qui rendrait leur gratuité soudaine techniquement complexe. Il faudra donc attendre la confirmation journalière d'Epic pour chaque "jeu mystère".

Pourquoi Epic Games lance-t-il une opération si agressive ?

Il s'agit d'une tradition désormais bien huilée. Depuis 2019, le calendrier de l'avent de l'Epic Games Store est un rendez-vous incontournable pour les joueurs PC. C'est une stratégie marketing puissante pour attirer massivement de nouveaux utilisateurs et fidéliser sa base installée, notamment face à son concurrent direct, Steam.

Offrir un blockbuster aussi populaire que le jeu se déroulant à Poudlard juste avant les fêtes est un gros coup pour Epic Games. Cela maximise la visibilité de la boutique et incite les joueurs à revenir chaque jour à 17h pour découvrir le nouveau cadeau, une mécanique engageante qui a largement fait ses preuves les années précédentes avec des titres comme Death Stranding ou Control.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment récupérer Hogwarts Legacy gratuitement ?

Il suffit de se connecter à son compte Epic Games Store (ou d'en créer un gratuitement) avant le 18 décembre 2025 à 17h. Ensuite, il faut se rendre sur la page du jeu dans la boutique et cliquer sur "Obtenir" pour l'ajouter de manière définitive à sa bibliothèque personnelle.

L'offre est-elle disponible sur les consoles PlayStation ou Xbox ?

Non, cette promotion est une exclusivité de l'Epic Games Store. Elle ne concerne donc que les joueurs sur PC. Les versions consoles du jeu ne sont pas affectées par cette gratuité.

La liste des jeux qui a fuité est-elle fiable ?

Elle doit être prise avec beaucoup de recul. Bien que ce genre de fuite se soit parfois avéré juste par le passé, les incohérences notées cette année (jeux déjà offerts, titres absents du catalogue) appellent à la plus grande prudence. La seule source officielle reste l'annonce quotidienne d'Epic Games.