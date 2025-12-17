Le géant Amazon serait en pourparlers avancés pour investir des milliards de dollars dans OpenAI, faisant fortement grimper sa valorisation. Cet accord stratégique inclurait l'utilisation des puces Trainium d'Amazon et un renforcement des capacités cloud, marquant un pivot majeur pour le spécialiste de l'IA qui cherche à diversifier ses partenaires au-delà de Microsoft.

La course à la suprématie dans le domaine de l'IA pousse les géants de la technologie à forger des alliances stratégiques aux montants vertigineux. Dans ce contexte, des discussions confidentielles entre les deux entités pourraient aboutir à un accord historique, signalant un changement de dynamique majeur pour le créateur de ChatGPT.

Un partenariat aux multiples facettes

Le cœur des négociations porte sur un investissement potentiel de plus de 10 milliards de dollars de la part du géant de l’e-commerce. Cette injection de capital propulserait la valorisation d'OpenAI au-delà de la barre symbolique des 500 milliards de dollars, un chiffre qui illustre l'implacable réalité économique du secteur.

Mais l'accord va bien au-delà du simple financement. Il s'agirait pour OpenAI d'adopter et d'utiliser massivement les puces d'intelligence artificielle maison d'Amazon, les processeurs Trainium. C'est un pari majeur pour Amazon Web Services (AWS) qui cherche à concurrencer Nvidia sur ce marché crucial et à valider sa propre stratégie matérielle.

OpenAI prend son envol loin de Microsoft

Ce rapprochement n'aurait pas été possible il y a quelques mois. Historiquement lié à Microsoft, qui a injecté plus de 13 milliards de dollars depuis 2019, OpenAI a récemment restructuré son partenariat.

Cet accord révisé en octobre dernier a permis à la start-up de lâcher du lest, lui offrant une plus grande liberté pour lever des capitaux et collaborer avec d'autres acteurs de l'écosystème.

Bien que Microsoft conserve des droits exclusifs sur la commercialisation de certains modèles avancés jusqu'au début des années 2030, OpenAI peut désormais diversifier ses fournisseurs d'infrastructure, comme en témoigne un récent contrat de 38 milliards de dollars pour l'utilisation du cloud AWS.

Une stratégie de diversification pour tous les acteurs ?

Pour Amazon, cet investissement est une manœuvre stratégique brillante. Déjà fortement engagé auprès d'Anthropic, le principal concurrent d'OpenAI, avec près de 8 milliards de dollars investis, le géant de Seattle ne met pas tous ses œufs dans le même panier et se positionne agressivement sur l'échiquier.

Il s'assure ainsi une présence aux côtés des deux leaders de l'IA générative. De son côté, OpenAI sécurise des ressources informatiques colossales, indispensables pour l'entraînement de ses futurs modèles, tout en réduisant sa dépendance à un seul fournisseur.

La question en suspens reste de savoir comment cette nouvelle alliance influencera l'équilibre des forces et si elle ne préfigure pas une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars.