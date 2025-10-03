Le géant du e-commerce Amazon a officiellement annoncé la suppression de l'un de ses avantages historiques. Le programme "Prime Invitee", lancé en 2009, qui permettait aux membres Prime de partager leurs bénéfices de livraison gratuite avec une autre personne, même à une adresse différente, prendra fin le 1er octobre 2025.

Selon l'entreprise, moins de 1% des membres Prime américains seraient affectés par ce changement.

Quel programme remplace cette ancienne formule ?

Pour combler ce vide, Amazon pousse désormais les utilisateurs vers son offre Amazon Family. Le changement est de taille. Alors que l'ancien programme se concentrait uniquement sur le partage des avantages de livraison, Amazon Family propose un bouquet de services bien plus large.





On y retrouve l'accès aux livraisons rapides, aux offres exclusives du Prime Day, à Prime Video ou encore à Amazon Music. C'est une stratégie claire pour valoriser l'écosystème complet de la marque.

Quelles sont les nouvelles conditions de partage ?

La principale contrainte d'Amazon Family réside dans ses conditions de partage. Fini la flexibilité géographique.

Désormais, pour partager les avantages, il est impératif que les deux adultes résident à la même adresse postale. De plus, ils doivent accepter de lier leurs comptes et de partager leurs méthodes de paiement pour vérification. Cette restriction marque la fin d'une certaine liberté pour les utilisateurs qui partageaient leur compte avec un ami ou un membre de la famille éloigné.

Cette décision d'Amazon est-elle un cas isolé ?

Absolument pas. La décision d'Amazon s'inscrit dans une tendance de fond qui touche l'ensemble des services par abonnement. D'autres géants du numérique, comme Google avec son service YouTube Premium, ont récemment durci leurs politiques de partage familial pour s'assurer que les utilisateurs vivent bien sous le même toit.



L'ère du partage de comptes semble progressivement toucher à sa fin, au profit de modèles économiques jugés plus rentables par les plateformes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que se passe-t-il pour les personnes qui bénéficiaient du programme Invitee ?

Elles perdront leur accès aux avantages de livraison Prime le 1er octobre 2025. Amazon a commencé à notifier les utilisateurs concernés. Pour conserver ces avantages, elles devront souscrire à leur propre abonnement Prime.

Existe-t-il une offre promotionnelle pour les anciens invités ?

Oui, Amazon propose une offre à durée limitée pour les anciens bénéficiaires. Ils pourront souscrire à un abonnement Prime à un tarif réduit, disponible du 3 octobre au 31 décembre 2025.