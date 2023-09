Après la hausse sensible des tarifs des abonnements au service Amazon Prime à l'automne 2022 qui a fait grimper le tarif de l'abonnement annuel de 20 € (et de 1 € / mois pour le tarif mensuel), les utilisateurs vont devoir s'attendre à une nouvelle déconvenue pour le service de streaming de films et séries Prime Video inclus.

Le géant de l'e-commerce a en effet annoncé qu'il s'apprêtait à diffuser des publicités durant les films et les séries de sa plate-forme, même dans le cadre de l'abonnement standard.

Publicité pour tous

Le contexte économique général (inflation, taux d'intérêt élevés) et le ralentissement des recrutements expliqueraient cette initiative qui prendra d'abord effet aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne dès début 2024.

La France ne sera pas épargnée, de même que les marchés italiens, espagnols, mexicains et australiens mais avec une application qui interviendra plus tard dans le cours de l'année prochaine.

Il restera possible d'éviter la publicité imposée dans le service Prime Video...en payant plus. Une option à 2,99 dollars / mois, en plus de l'abonnement, permettra de regarder les contenus sans irruption de publicité.

Option anti-pub

Amazon n'a pas encore indiqué le tarif de cette option anti-publicité pour les marchés européens mais, pour avoir le même service qu'actuellement, il faudra donc débourser plus dès l'an prochain.

A noter que pour ce qui est des événements sportifs et des shows en live, la publicité sera présente dans tous les cas, même avec l'activation de l'option.

Prime Video n'est pas la seule plateforme de streaming vidéo à tenter d'imposer de la publicité. D'autres comme Netflix ou Disney+ ont introduit des forfaits moins chers mais avec publicité. Résisteront-ils à la tentation d'en placer aussi dans les abonnements standard ?