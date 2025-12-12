La course aux cadeaux de fin d'année bat son plein et c'est le moment idéal pour profiter des promotions Amazon afin de remplir la hotte sans vous ruiner. Vous cherchez une idée originale comme une borne d'arcade rétro ? Vous voulez offrir la dernière montre Google Pixel ou upgrader un PC pour les vacances d'hiver ? Nous avons regroupé pour vous les offres les plus intéressantes.
TOP 10 des ventes flash Amazon du moment
- Capteur de porte et fenêtre sans fil SONOFF SNZB-04P ZigBee à 11,51 € (compatible Alexa / Google Home, SONOFF Zigbee Hub requis, piles incluses)
- Lot de 4 ampoules connectées Tapo WiFi LED E27 à 24,99 € (16 millions de couleurs, intensité réglable)
- Elden Ring Nightreign - Seekers Edition - PS5 à 26,14 € (-35%)
- Switch Ethernet Tenda TEM2010X à 61,74 € soit -5% (8x RJ45 2,5G, 2x SFP+ 10G, VLAN)
- Bloc d’alimentation Gigabyte UD850GM PG5 V2 Ice - Blanc à 89,99 € soit -22% (PCIe Gen 5.1, 80 Plus Gold, entièrement modulaire, ventilateur 120 mm, compatible ATX 3.1)
- Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice à 155,99 € (Ryzen série 9000, VRM 8+2+2 phases, DDR5 jusqu’à 8200 MHz OC, 1x M.2 PCIe 5.0 + 2x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2)
- Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Boîtier en Aluminium Noir Mat et Bracelet Sport Noir Volcanique à 379 € soit -16% (+ différents coloris disponibles) (écran OLED Actua 360 avec verre Gorilla Glass anti-rayures, max 3000 nits, suivi des données de santé et de remise en forme, aide personnalisée Gemini, Wi-Fi, charge rapide, IP68)
- Borne d'arcade Arcade1UP Street Fighter Legacy 35ème anniversaire à 394,98 € soit -21% (14 jeux inclus, écran 17" LCD, WiFi)
- Carte graphique Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16 Go GDDR6 à 554,99 € soit -6% + 50 € remboursés par Gigabyte (date limite d'achat 27/12)
- Écran PC gaming incurvé OLED LG Ultragear 34GX900A-B.AEU à 679,95 € soit -7% (34" WQHD 3440 x 1440, dalle OLED, courbure 800R, 240Hz, 0,03ms, DisplayHDR 400 True Black, DCI-P3 98,5%, FreeSync Premium Pro, compatible G-Sync)
