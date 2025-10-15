AMD, le géant du x86, semble prêt à retenter sa chance dans l'arène ARM. Près d'une décennie après ses dernières tentatives, des manifestes d'expédition repérés par des leakers bien informés ont révélé l'existence de "Soundwave", un nom de code pour une nouvelle famille de puces destinées à secouer le marché des consoles portables et des appareils ultra-mobiles à faible consommation.

Qu'est-ce que ce mystérieux projet "Soundwave" ?

Soundwave est le nom de code d'un nouvel APU (processeur accéléré) basé sur l'architecture ARM. Les documents de transport, authentifiés, mentionnent des kits de test utilisant un nouveau socket "FF5", qui serait le successeur du socket FF3 utilisé dans des appareils comme le Steam Deck.

Il s'agirait d'un SoC (System on a Chip) très compact (32 x 27 mm) en format BGA, intégrant donc à la fois les parties processeur (CPU) et graphique (GPU) sur une seule et même puce.

Quelles sont les caractéristiques techniques attendues ?

Bien que les détails soient encore rares, les premières rumeurs évoquent une puce à très basse consommation, avec un TDP (enveloppe thermique) inférieur à 10 watts. L'architecture pourrait être de type big.LITTLE, avec une configuration de 6 cœurs CPU (2 cœurs performants et 4 cœurs efficients).

La partie graphique, quant à elle, serait assurée par une puce basée sur l'architecture RDNA 3.5 avec jusqu'à 4 unités de calcul. L'objectif est clair : offrir une puissance suffisante pour le jeu tout en garantissant une excellente autonomie, un critère essentiel pour les appareils nomades.

Pourquoi AMD revient-il à l'architecture ARM maintenant ?

Le timing n'a rien d'un hasard. Le marché des consoles de jeu portables est en plein essor, et l'architecture ARM, grâce à son efficacité énergétique, y est reine. Alors que les puces x86 d'AMD dominent déjà des appareils comme le Steam Deck, un SoC ARM "maison" permettrait à l'entreprise de se diversifier et de concurrencer directement Nvidia (installé dans la Switch 2) et Qualcomm (avec ses ambitieuses puces Snapdragon X Elite).

C'est une manière stratégique de s'implanter durablement sur un segment en pleine croissance, loin de la concurrence frontale avec Intel sur les PC de bureau.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette puce va-t-elle remplacer les processeurs x86 dans les PC ?

Non, c'est très improbable. Soundwave vise spécifiquement le marché des appareils à très basse consommation comme les consoles portables, les tablettes ou les ultra-portables. L'architecture x86 reste la norme pour les PC de jeu et de bureau traditionnels où la consommation d'énergie est une contrainte moins forte.

AMD a-t-il déjà fabriqué des puces ARM ?

Oui. Il y a près de dix ans, AMD a lancé la gamme Opteron A1100 pour les serveurs et avait un autre projet nommé K12, qui a finalement été annulé. Ces tentatives n'ont pas rencontré le succès escompté à l'époque, mais le marché a depuis beaucoup évolué.

Quand ces puces Soundwave seront-elles disponibles ?

Il est impossible de le dire pour le moment. La fuite ne concerne que des kits de test envoyés à des partenaires. Aucune date de sortie ou même d'annonce officielle n'a été faite par AMD. Il faudra probablement patienter encore de nombreux mois.