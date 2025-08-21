Nvidia profite de la Gamescom pour lancer une mise à jour significative de son écosystème logiciel. Au programme, les nouveaux pilotes GeForce Game Ready 581.08 WHQL et une version beta de l'application Nvidia App qui introduit une fonctionnalité très demandée par les joueurs : un interrupteur global pour le DLSS. Cette option promet de simplifier radicalement l'optimisation des performances.

Qu'est-ce que cette nouvelle option DLSS globale change vraiment ?

Jusqu'à présent, l'activation du DLSS se faisait jeu par jeu, avec plusieurs options à mettre en oeuvre... Une opération désormais terminée.

Avec la nouvelle version de la Nvidia App, un simple réglage permet de forcer l'activation du DLSS Super Resolution et du DLSS Frame Generation sur l'ensemble des titres compatibles. C'est une petite révolution pour les joueurs qui n'auront plus à attendre les mises à jour spécifiques des développeurs. Nvidia prend les devants et offre un contrôle direct sur l'upscaling, une avancée majeure pour l'écosystème PC. La mise à jour est déjà disponible en beta.

Quels autres réglages sont intégrés à la nouvelle application ?

La firme continue de migrer les fonctionnalités de son ancien et vieillissant panneau de configuration vers la nouvelle interface et cette mise à jour ne fait pas exception.

Elle rapatrie des réglages graphiques essentiels, comme le filtrage anisotropique ou l'anti-aliasing, pour améliorer les performances sur les anciens jeux 3D. La marque souhaite ainsi centraliser toute la gestion au sein d'une interface unique et moderne, pour rendre l'expérience utilisateur plus intuitive.

Les nouveaux pilotes corrigent-ils des problèmes importants ?

Absolument. Les drivers GeForce Game Ready 581.08 WHQL ne se contentent pas d'ajouter des fonctionnalités. Ils s'attaquent à une série de bugs qui affectaient plusieurs titres populaires.

Des correctifs de stabilité ont été déployés pour des jeux comme Gray Zone Warfare et ARK: Survival Ascended. De plus, des plantages spécifiques ont été résolus :

Cyberpunk 2077 : Correction d'un crash en mode photo avec le path tracing activé.

: Correction d'un crash en mode photo avec le path tracing activé. Forza Motorsport : Résolution d'un plantage lié à l'overlay Nvidia App avec Smooth Motion.

: Résolution d'un plantage lié à l'overlay Nvidia App avec Smooth Motion. Marvel Rivals : Fin de l'impact négatif sur les performances constaté avec le pilote précédent.

Une fuite de mémoire potentielle liée à l'encodage matériel NVENC a également été colmatée.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour est-elle disponible pour tout le monde ?

La nouvelle version de la Nvidia App est déjà proposée en version beta tout comme les pilotes GeForce Game Ready 581.08 WHQL, accessibles depuis le site de Nvidia

Faut-il obligatoirement utiliser la Nvidia App pour en profiter ?

Oui, l'option d'activation globale du DLSS est une fonctionnalité exclusive de la nouvelle application Nvidia. Elle centralise les réglages avancés qui n'étaient pas disponibles dans l'ancienne interface GeForce Experience.

La technologie Smooth Motion est-elle concernée ?

Les notes de version des pilotes mentionnent l'ouverture de la technologie Smooth Motion aux cartes graphiques RTX 4000, élargissant ainsi les options de fluidification d'image pour les possesseurs de ces modèles.