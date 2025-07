Alors qu'AMD s'est fait discret sur le segment très haut de gamme avec sa génération RDNA 4, de nouvelles rumeurs, provenant de sources habituellement très fiables, dessinent un avenir bien plus ambitieux. Il semblerait que le géant de Sunnyvale prépare une véritable offensive avec ses prochaines architectures GPU, connues sous les noms de code UDNA ou RDNA 5. L'objectif est clair : revenir dans la course aux performances extrêmes et bousculer la hiérarchie établie.

Quelles sont les configurations attendues pour les GPU UDNA / RDNA 5 ?

Les dernières fuites, notamment celles du leaker "Kepler_L2", donnent un apperçu prometteur pour les joueurs. La future gamme Navi 5X d'AMD pourrait bien réintroduire des configurations de GPU de très haute volée. On parle d'un modèle phare équipé de pas moins de 96 Unités de calcul (CUs), couplé à un bus mémoire de 384 bits. C'est une augmentation de 50% des cœurs par rapport au plus gros GPU RDNA 4, le Radeon RX 9070 XT, qui plafonnait à 64 Unités de calcul et un bus de 256 bits. Pour le milieu de gamme, AMD prévoirait une puce avec 64 Unités de calcul et un bus de 256 bits, tandis que l'entrée de gamme se contenterait de 32 Unités de calcul et un bus de 128 bits. Le type de mémoire n'est pas encore confirmé, mais le GDDR7 est fortement pressenti. Ces spécifications, si elles se confirment, marqueraient un bond technologique significatif.

Quand peut-on espérer voir ces nouvelles puces sur le marché ?

L'attente sera encore un peu longue pour les passionnés. La production de masse de ces GPU UDNA / RDNA 5 est annoncée pour le deuxième trimestre 2026. La disponibilité effective sur le marché ? Plutôt la seconde moitié de cette année-là.

Ce calendrier place AMD en concurrence directe avec les futures séries GeForce RTX 50 SUPER de NVIDIA. Et si le lancement se décale, même leurs prochaines générations pourraient être concernées, vers fin 2026 ou 2027.

Mais au-delà des simples chiffres, c'est l'ensemble de l'architecture qui promet des bouleversements. On anticipe des améliorations majeures dans des domaines clés : le ray tracing et l'intelligence artificielle, notamment pour les technologies d'upscaling comme une potentielle FSR 5. Ces avancées pourraient d'ailleurs bénéficier aux futures consoles, à l'image de la PlayStation 6, qui partagera sans doute des technologies avec ces nouvelles puces Radeon.

Comment ces nouvelles architectures vont-elles impacter le marché des GPU ?

Après une génération RDNA 4 qui a délibérément évité le segment ultra haut de gamme, les architectures UDNA / RDNA 5 sonnent comme un retour en force fracassant pour AMD. L'objectif est clair et net : ne plus laisser le champ libre à NVIDIA sur les cartes les plus performantes. Avec 96 Unités de calcul et un bus mémoire plus large, AMD espère bien se rapprocher, voire dépasser, les produits concurrents de la série 80 de NVIDIA. Cela pourrait enfin offrir aux consommateurs une véritable alternative sur ce segment particulier, trop souvent dominé par un seul acteur. L'impact sur les prix s'annonce potentiellement significatif, stimulant la concurrence et, qui sait, rendant les technologies de pointe plus accessibles. C'est une page qui se tourne pour AMD, avec l'ambition de marquer un "moment Zen" pour ses Radeon, comme certains analystes le suggèrent, en référence au succès retentissant de leurs processeurs Ryzen.

Tableau des configurations potentielles des GPU AMD UDNA / RDNA 5

Caractéristique Haut de gamme (Navi 5X) Milieu de gamme (Navi 5X) Entrée de gamme (Navi 5X) Unités de calcul (CUs) 96 64 32 Bus mémoire 384-bit 256-bit 128-bit Capacité VRAM (estimée) 24-32 GB 16-24 GB 8-12 GB



Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la différence entre UDNA et RDNA 5 ?



UDNA et RDNA 5 sont les noms de code potentiels pour la prochaine génération d'architectures GPU d'AMD. UDNA pourrait représenter une unification des lignes RDNA (gaming) et CDNA (calcul), tandis que RDNA 5 serait la continuation directe de la lignée gaming. Les détails précis de leur distinction ne sont pas encore entièrement clairs, mais les fuites se réfèrent souvent aux deux indistinctement pour cette nouvelle génération.

Ces nouveaux GPU seront-ils plus performants en ray tracing et IA ?



Oui, les rumeurs et les attentes du marché suggèrent des améliorations significatives en matière de ray tracing et de capacités d'intelligence artificielle. AMD devrait intégrer des avancées pour renforcer ses performances dans ces domaines, notamment pour des technologies d'upscaling comme une future version de FSR (FidelityFX Super Resolution), potentiellement FSR 5.

Quand les GPU UDNA / RDNA 5 seront-ils disponibles ?



La production de masse de ces nouvelles puces est prévue pour le deuxième trimestre 2026. Par conséquent, leur disponibilité sur le marché est anticipée pour la seconde moitié de l'année 2026. Les informations plus précises sur les capacités mémoire et les types de mémoire devraient émerger à l'approche du lancement.