Nvidia a dévoilé ses cartes graphiques GeForce RTX 40 mobiles en ouverture du salon CES 2023 avec la promesse d'une solide progression des performances grâce à l'architecture Ada Lovelace et, pour la première fois, l'apparition d'une RTX 4090 en version pour PC portable.

Dans le même temps, AMD n'est pas resté inactif et a dévoilé, également sur le salon CES, ses propres cartes graphiques RDNA 3 pour les PC portables gaming avec les séries Radeon RX 7600M et Radeon RX 7000S.

Les GPU Radeon RX 7000 pour PC de bureau n'ont été lancés qu'en décembre et voici donc déjà venir les versions mobiles avec les Radeon RX 7600M et Radeon RX 7600M XT dotées d'un GPU gravé en 6 nm (potentiellement le GPU Navi 33).

RDNA 3 dans les PC portables gaming

La version XT comprend 32 unités de calcul délivrant 32 TFLOPS de capacité de traitement en précision FP32 et avec une puissance requise de 75 à 120W tandis que la Radeon RX 7600M comprend 28 unités de calcul pour une capacité de traitement de 28 TFLOPS et une gamme de puissance de 50 à 90W.

Les deux modèles embarquent 8 Go de mémoire GDDR6 (en 18 Gbps pour la XT et en 16 Gbps pour la version standard), un bus mémoire de 128-bit et 32 Mo d'Infinity Cache.

De leur côté, les Radeon RX 7700S et Radeon RX 7600S présentent les mêmes caractéristiques que les Radeon RX 7600M XT et Radeon RX 7600M mais avec des limites de puissance plus resteintes : 100W pour la première et 75W pour la seconde.

La carte graphique mobile Radeon RX 7600M XT promet jusqu'à 39% de performances en plus par rapport à la Radeon RX 6600M et AMD affirme qu'elle est plus performante que la GeForce RTX 3060 pour PC de bureau.

Pour du jeu en 1080p en réglages maxi

Les cartes Radeon RX 7000 mobiles sont taillées pour du jeu en 1080p avec de hauts FPS quand Nvidia permet de grimper jusqu'en 4K sur ses GPU les plus performants (RTX 4080 et RTX 4090 mobiles).

Les nouvelles cartes graphiques profiteront des technologies d'optimisation d'AMD comme le SmartShift pour équilibre la puissance entre CPU et GPU et le SmartAccess pour permettre au processeur d'utiliser une partie de la mémoire vidéo.

Les performances pourront encore être améliorées avec l'upscaling SmartShift RSR qui arrivera plus tard dans l'année et le FSR 3.0 (FidelityFX Super Resolution).

On notera enfin que RDNA 2 n'est pas jeté aux orties : trois nouvelles références sont annoncées : Radeon RX 6550M, Radeon RX 6450M et Radeon 6550S, toutes avec 4 Go de GDDR6, pour occuper le milieu de gamme.