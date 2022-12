Nvidia a peut-être donné le coup d'envoi des cartes graphiques de nouvelle génération avec les GeForce RTX 40 et l'architecture Ada Lovelace mais AMD n'a pas mis longtemps à leur opposer ses propres innovations.

Elles constituent la gamme Radeon RX 7000 et profitent de l'architecture graphique RDNA 3 en misant sur l'efficacité énergétique plutôt que la puissance pure telle que proposée chez la concurrence, et avec quelques innovations comme l'upscaling FSR (FidelityFX Super Resolution).

Pas de problème de pénurie cette année

Les cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900 XTX ne cherchent donc pas à rivaliser avec la très puissante GeForce RTX 4090 mais elles se positionnent plutôt à proximité de la RTX 4080 avec leurs propres atouts dont celui du tarif, même si Nvidia a réagi préventivement ces derniers jours en abaissant le prix de ses propres cartes graphiques.

Les nouveautés d'AMD s'appuient sur le GPU Navi 31 comptant 84 ou 96 unités de calcul et 20 ou 24 Go de mémoire GDDR6 selon la variante pour un TBP allant de 300 à 355W et des tarifs de 899 dollars et 999 dollars.

Alors que les nouvelles cartes graphiques s'apprêtent à débarquer sur le marché, il se murmure que AMD aurait prévu un solide stock de 200 000 unités sur le dernier trimestre 202, dont 30 000 cartes de référence et le reste en variantes issues des partenaires AIB.

Il y aura du stock à Noël

C'est beaucoup plus que ce que Nvidia a pu présenter aux premiers jours de lancement de ses propres GPU. A mi-novembre, la firme aurait écoulé 160 000 cartes graphiques RTX 40, réparties en 130 000 RTX 4090 et 30 000 RTX 4080.

La RTX 4080, pourtant plus "raisonnable" que sa grande soeur, aurait eu du mal à s'écouler du fait d'un tarif trop élevé et dans un marché du GPU aux prix bas et à l'ample stock de cartes d'ancienne génération.

Le lancement des cartes Radeon RX 7000 va bientôt permettre de se faire une idée du mix entre Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900 XTX et les GPU ne devraient en principe pas manquer au pied du sapin des gamers.