La sortie des nouvelles cartes graphiques d'AMD sous RDNA 3, les Radeon RX 7900 XT et XTX, interviendra le mois prochain et si AMD a déjà évoqué des tarifs plutôt attractifs ( 899 et 999$), le prix des modèles custom se dévoile partiellement pour la France.

Selon les tarifs annoncés par AMD, on peut espérer voir les Radeon RX 7900XT et XTX s'afficher, en version basique, entre 1100 et 1200€. Mais des modèles custom seront également proposés, avec quelques améliorations au niveau des systèmes de refroidissement et un petit coup de pouce sur les fréquences d'horloge.

Des modèles custom à prix raisonnable

D'après plusieurs sources, les prix des versions Custom ne devraient pas exploser. On évoque ainsi la Radeon RX 7900 XT à 1249€ et la Radeon RX 7900 XTX à 1389€. La sortie étant fixée au 13 décembre prochain.

AMD a prévu un petit stock de cartes standard qui sera vendu au prix de vente annoncé par la marque uniquement sur son site officiel.

Notons que si tous ces prix se confirment, AMD pourrait rafler une belle partie du marché cette fin d'année puisque ses cartes seraient jusqu'à 500€ moins chers que la RTX 4080 custom de Nvidia la plus accessible... D'ailleurs,les premiers chiffres ses ventes des RTX 4080 sont plutôt mauvais, signe que le marché attend sur le lancement des cartes d'AMD pour franchir le pas, ou passer complètement sur cette génération de GPU.