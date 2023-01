Plusieurs cas de surchauffe entraînant un throttling de la carte graphique Radeon RX 7900 XTX, nouveau fleuron en RDNA 3 et GPU Navi 31 d'AMD, ont été remontés ces dernières semaines.

Après un temps de déni, la firme a commencé à étudier la question et demander des retours d'information avant de décider s'il faudra organiser un retour. En attendant, les experts se penchent aussi sur la question et les regards se tournent de plus en plus vers la chambre à vapeur de la carte graphique.

Problème avec la chambre à vapeur ?

Cette dernière fonctionne sur le principe d'un liquide en circuit fermé qui se vaporise au-dessus du GPU avant de se condenser à l'autre bout du circuit pour assurer la dissipation thermique.

Credit : Der8auer

La chambre à vapeur pourrait connaître un défaut de conception sur certains modèles de la carte graphique et le youtubeur Der8auer est allé jusqu'à la disséquer pour en examiner les entrailles.

Il n'a rien trouvé de suspect qui signalerait un défaut de fabrication ou un problème de conception mais le coupable est peut-être à chercher ailleurs, toujours au niveau de la chambre à vapeur.

Pas assez de liquide dans la VC ?

Igor Wallossek, du site Igor's Lab, a suggéré que la quantité de liquide pouvait être insuffisante dans les chambres à vapeur de certaines cartes AMD Radeon RX 7900 XTX.

Quelques millilitres manquants peuvent suffire à rendre la dissipation thermique inefficace et expliqueraient le throttling et les températures élevées observées.

Le découpage sauvage de Der8auer ne permet pas de vérifier cette hypothèse et il n'existe pas d'outils à proprement parler pour juger de la quantité de liquide présente dans la chambre à vapeur.

Plus largement, le mystère reste entier et la cause du dysfonctionnement des cartes graphiques pourrait tout aussi bien avoir une autre origine. Il reviendra à AMD de décider de la suite des opérations, avec le risque d'une mauvaise publicité pour sa carte graphique de référence.