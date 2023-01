La carte graphique Radeon RX 7900 XTX est arrivée sur le marché au mois de décembre 2022 mais il n'a pas fallu longtemps avant que des utilisateurs ne remarquent des problèmes de surchauffe et de throttling sur certaines unités.

Après avoir réfuté tout problème, AMD a finalement collecté des informations pour tenter d'en savoir plus. De leur côté, plusieurs spécialistes ont proposé différentes pistes expliquant cet échauffement anormal.

La suspicion est logiquement tombée sur la chambre à vapeur de la carte graphique. Si un défaut de conception ne semble pas être en jeu, en revanche, il est possible que la quantité de liquide dans la chambre à vapeur soit insuffisante pour assurer la dissipation thermique en se vaporisant au-dessus du GPU et en se condensant à l'autre bout du circuit.

AMD confirme

Scott Herkelman, vice-président chez AMD et responsable Radeon, a confirmé à PCWorld que la firme avait désormais identifié le problème qui ne touche qu'un petit nombre de cartes Radeon RX 7900 XTX.

La chambre à vapeur disséquée (source : Der8auer)

Et c'est bien la quantité insuffisante de liquide dans la chambre à vapeur qui cause les dysfonctionnements observés et conduit le GPU à grimper jusqu'à 110 degrés, ce qui déclenche le throttling pour faire redescendre sa température.

En conséquence, AMD va proposer le remplacement des cartes présentant ce problème et l'entreprise indique disposer de suffisamment de stock pour se le permettre.

Cela ne concerne que certaines cartes de référence d'AMD et non les cartes graphiques customisées des partenaires mais la firme n'entend pas laisser les joueurs sans solution et subir une expérience dégradée.

Le fleuron d'AMD

La Radeon RX 7900 XTX représente le nouveau fleuron des cartes graphiques gaming d'AMD exploitant l'architecture RDNA 3 et dotée d'un GPU Navi 31 avec 24 Go de mémoire GDDR6 offrant une bande passante de 960 Go/s.

Avec ses 96 unités de calcul, le support du ray tracing matériel et de l'upscaling FSR (FidelityFX Super Resolution), elle pourra gérer du jeu en 4K et se positionne comme une concurrente directe de la RTX 4080 de Nvidia.

AMD ne compte pas aller titiller la RTX 4090 positionnée encore plus haut mais au détriment d'une énorme puissance nécessaire. La firme indique depuis le lancement de RDNA 3 privilégier l'efficacité énergétique et la performance par watt plutôt que les performances brutes.