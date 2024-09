Avec les retards dans la finalisation du design de l'architecture Blackwell, il n'est plus certain que les premières cartes graphiques GeForce RTX 50 de Nvidia soient lancées avant la fin de l'année.

Pour autant, il ne faudra sans doute attendre que quelques mois pour découvrir les modèles RTX 5090 et RTX 5080 qui constitueront le sommet de la gamme. Les détails s'accumulent autour de ces deux modèles et le leaker kopite7kimi en rajoute une couche en listant les principales caractéristiques supposées des deux GPU, avec quelques surprises.

Retour au bus 512-bit

La RTX 5090, par exemple, reposera sur un GPU GB202-300 doté de 21760 coeurs CUDA, un peu moins que le GPU totalement déployé (24 576 coeurs), et nécessiterait 600W pour fonctionner (au lieu de 450W pour la RTX 4090). Pour autant, son format se limiterait à deux slots, contre 3,5 à 4 slots pour le modèle de la génération précédente.

La carte graphique nécessitera-t-elle un moyen de refroidissement spécifique, comme du refroidissement liquide, pour réussir cet exploit ?

Le leaker maintient en outre que la RTX 5090 exploitera bien un bus mémoire 512-bit (et non 448-bit) pour 32 Go de mémoire GDDR7 en 28 Gbps, ce qui devrait lui assurer plus de 1,5 Go/s de bande passante.

400W pour la RTX 5080

De son côté, la RTX 5080 utilisera un GPU GB203-400 de 10752 coeurs CUDA, associé à 16 Go de mémoire dédiée GDDR7 28 Gbps. Avec un bus mémoire 256-bit, elle atteindrait une bande passante de 784 Go/s et le tout consommerait 400W (contre 320W pour la RTX 4080).

A voir maintenant si Nvidia maintiendra son calendrier habituel d'annonces en fin d'année ou s'il faudra patienter jusqu'au salon CES 2025 de Las Vegas en janvier prochain pour découvrir les premiers GPU gaming Blackwell.