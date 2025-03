Les premiers jours de l'année 2025 ont vu passer les annonces des cartes graphiques GeForce RTX 50 Blackwell chez Nvidia et Radeon RX 9070 RDNA 4 pour AMD.

Le premier a rapidement lancé ses premières cartes graphiques haut de gamme RTX 5090 et RTX 5080 dans les semaines qui ont suivi avant de proposer les RTX 5070 Ti et RTX 5070 fin février et début mars.

Au même moment sont arrivées les cartes graphiques Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT qui semblent avoir connu un excellent accueil durant leur première semaine de commercialisation.

Des Radeon RX 9060 XT en approche

Alors que Nvidia prépare le lancement des cartes graphiques RTX 5060 et RTX 5060 Ti pour descendre en gamme, AMD fera sans doute de même à court terme. Les premières informations concernant deux cartes graphiques Radeon RX 9060 XT ont été trouvées dans des listings de l'Eurasian Economic Commission (ECC), source fréquente de révélations concernant des produits pas encore officialisés.

Des références à une carte Asus Radeon RX 9060 XT avaient déjà été repérées début mars via la même source. Si les caractéristiques précises ne sont pas indiquées, il se confirme que deux variantes se préparent, l'une avec 8 Go de mémoire GDDR6 et l'autre avec 16 Go, et les deux avec un bus mémoire 128-bit, soit moitié moins que la série supérieure.

Les cartes graphiques GeForce RTX 5060 / RTX 5060 Ti offriront la même configuration mémoire 8 / 16 Go et bus mémoire 128-bit mais en utilisant la plus récente mémoire dédiée GDDR7.

Des prix abordable, une disponibilité évanescente

On peut s'attendre à ce que les cartes graphiques AMD et Nvidia arrivent à peu près au même moment et, au-delà des performances, la grande question sera bien sûr celle du prix.

La Radeon RX 9070 étant proposée à 550 dollars, les Radeon RX 9060 XT devraient profiter de tarifs plus agressifs et potentiellement calibrés sur ceux des RTX 5060, dans une sorte de jeu du chat et de la souris.

Les nouveaux GPU devraient être lancés sur le deuxième trimestre 2025 et connaîtront probablement des ruptures de stock assez vite après le lancement. On notera qu'aucune référence n'apparaît concernant une Radeon RX 9060 non XT, soit qu'elle arrivera plus tard, soit qu'elle n'existe pas.