La gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 de Nvidia couvrira tous les segments du marché, de la RTX 5060 en entrée de gamme à la puissante RTX 5090 déjà lancée sur le haut de gamme.

Cette dernière n'aura en principe pas de concurrence, au moins à court terme. Tant Intel avec sa gamme ARC Battlemage que AMD avec les Radeon RX 9070 resteront sur le segment de milieu de gamme.

Un GPU AMD RDNA 4 en 32 Go ?

Mais si les cartes graphiques gaming Radeon RX 9000 avec architecture RDNA 4 ne chercheront pas à rivaliser avec les performances du meilleur GPU Blackwell, AMD aurait une carte graphique spéciale dans ses cartons.

Plus précisément, la firme doit lancer ses Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6, en principe durant le mois de mars, si l'on en croit les propos de sa dirigeante Lisa Su.

Sauf que de nouvelles rumeurs évoquent l'existence d'une Radeon RX 9070 XT dotée de 32 Go de mémoire, comme la RTX 5090. Certes, il s'agira toujours de GDDR6 alors que la RTX 5090 propose 32 Go de GDDR7, mais cette carte graphique spéciale pourrait offrir une configuration gaming plus imposante et apte à se frotter aux grosses productions AAA...et aux besoins des modèles d'IA de type LLM (Large Language Models).

Les Radeon RX 9000 en approche

Embarquera-t-elle toujours un GPU Navi 48 ou basculera-t-elle sur une solution RDNA 4 plus puissante ? Le mystère demeure pour le moment, de même que la disposition des 32 Go de VRAM dont les modules pourraient être placés de chaque côté de la carte mère, comme sur des cartes graphiques professionnelles.

A priori, cette carte AMD Radeon RX 9070 XT 32 Go serait prévue pour la fin du deuxième trimestre 2025, c'est à dire vers le mois de juin. Mais avec Nvidia qui semble jouer avec le timing du lancement de ses RTX 5070 / RTX 5070 Ti pour titiller AMD, ce calendrier pourrait bouger.