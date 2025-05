La bataille fait rage sur le marché des cartes graphiques. Et AMD vient d'y ajouter son grain de sel, ou plutôt, sa nouvelle arme. Car c'est sur le salon du Computex que la marque vient de présenter sa Radeon RX 9060 XT. Cette carte, bâtie sur l'architecture RDNA 4, vise clairement le cœur du marché : le milieu de gamme. Son ambition est de taille : tenir tête aux récentes RTX 5060 et 5060 Ti de Nvidia. Pour cela, AMD mise sur des arguments chocs : une mémoire vidéo généreuse et des prix qui se veulent très compétitifs.

RX 9060 XT : la fiche technique en clair

Que cache donc cette Radeon RX 9060 XT sous son capot ? Elle est animée par le GPU Navi 44 XT. Celui-ci embarque 32 unités de calcul RDNA 4, ce qui correspond à 2048 processeurs de flux. Ce nombre d'unités est le même que sur la génération précédente, la RX 7600. Mais AMD promet des performances en nette progression. L'architecture RDNA 4 y est pour beaucoup, surtout en ray-tracing. La fréquence en mode boost est annoncée à un très respectable 3,13 GHz. Le gros atout de cette carte réside sans doute dans son offre mémoire. Deux options sont proposées : 8 Go de GDDR6, ou, plus intéressant pour l'avenir, une version avec 16 Go de GDDR6. De quoi rassurer les joueurs face à la gourmandise des jeux récents en VRAM. Cette mémoire fonctionne à 20 Gbps sur un bus de 128 bits. La bande passante atteint ainsi 320 Go/s. Surprise notable : la RX 9060 XT exploite une interface PCIe 5.0 x16 complète. C'est plus généreux que prévu pour une puce de cette catégorie et pourrait offrir un léger plus sur certaines configurations. Côté consommation, le TBP (Total Board Power) est de 150W pour la version 8Go. Il grimpe à 182W pour le modèle 16Go. AMD a présenté un design de référence compact, à double ventilateur, qui devrait inspirer ses partenaires.

Performances : l'ambition du jeu en 1080p et 1440p

Avec de telles caractéristiques, la Radeon RX 9060 XT se mesure directement aux GeForce RTX 5060 et 5060 Ti de Nvidia. AMD est confiant. La firme annonce que sa version 16 Go serait environ 6% plus rapide que la RTX 5060 Ti en 1440p. Ces tests ont été menés en interne sur une quarantaine de jeux. L'option 16 Go de VRAM prendra tout son sens sur les titres AAA récents et pour jouer confortablement en 1440p. C'est une réponse claire au débat actuel sur la quantité de mémoire vidéo. Beaucoup estiment que 8 Go deviennent justes en 2025, une critique qui a notamment visé la RTX 5060 de Nvidia. AMD, en proposant une alternative à 16 Go, offre une bouffée d'air aux joueurs. L'efficacité améliorée de l'architecture RDNA 4, grâce au passage à une gravure en 4nm, devrait aussi assurer un bond de performance significatif par rapport à la série RX 7600. La nouvelle carte graphique s'annonce donc comme une candidate sérieuse pour le jeu en Full HD (1080p) et une bonne porte d'entrée pour le QHD (1440p).

Tarifs et lancement : AMD veut secouer le marché

AMD n'a pas fait les choses à moitié côté tarifs. La Radeon RX 9060 XT 8 Go sera commercialisée à 299 dollars. La version 16 Go, elle, sera proposée à 349 dollars. Ces prix placent les nouvelles venues d'AMD dans une position très agressive face à la concurrence. Le lancement est imminent. Les deux modèles seront disponibles dès le 5 juin 2025. Ils seront distribués par le réseau habituel des partenaires fabricants de cartes. Cette annonce, faite en fanfare lors du Computex 2025, s'inscrit dans la stratégie d'AMD. Le but : continuer à offrir des solutions performantes avec un rapport qualité/prix séduisant sur le segment très disputé du milieu de gamme, un segment sur lequel la marque a indiqué souhaiter se concentrer durablement. Il reste maintenant à voir l'accueil que réserveront le marché et les joueurs à ces nouvelles cartes. Elles ont, sur le papier, de quoi redistribuer certaines cartes dans l'univers du jeu vidéo sur PC.