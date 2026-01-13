Le calendrier des futures générations de cartes graphiques se précise, et il faudra faire preuve de patience. Les informations concordantes issues de plusieurs fuites suggèrent que la prochaine architecture majeure d'AMD, connue sous le nom de code RDNA 5, ne verrait pas le jour avant la mi-2027, voire la fin de l'année.

Ce positionnement placerait son lancement juste après celui de la série GeForce RTX 60 de son concurrent direct, NVIDIA. Une attente de près de trois ans se dessine donc pour les joueurs et les professionnels en quête d'un saut de performance générationnel majeur.

Un repositionnement stratégique pour le haut de gamme

Le choix de ce calendrier ne serait pas anodin. Après une génération RDNA 4 entièrement pensée pour le milieu de gamme et incapable de rivaliser avec les fleurons de NVIDIA comme les RTX 5080 ou 5090, AMD semble préparer son grand retour sur le segment premium.

Lancer RDNA 5 après la série RTX 60 permettrait à l'entreprise d'analyser l'offre de son rival et d'ajuster son propre positionnement tarifaire. C'est une tactique prudente pour éviter une confrontation directe où les marges colossales de NVIDIA lui permettraient de réagir avec des baisses de prix.

Cette stratégie de la « seconde vague » donne à l'entreprise le temps de peaufiner une architecture qui s'annonce comme une refonte complète, un peu à l'image de ce que fut l'architecture Zen pour les processeurs Ryzen.

AMD ne veut lus seulement être compétitif, mais viser la couronne des performances, un titre qui échappe à la marque depuis plusieurs générations dans le très haut de gamme.

Que nous réserve la technologie RDNA 5 ?

Les premières rumeurs techniques sont prometteuses. L'architecture RDNA 5 s'appuierait sur le procédé de gravure N3P de TSMC, une version améliorée du nœud 3 nm.

Ce changement promet des gains significatifs en matière de vitesse et d'efficacité énergétique. Le vaisseau amiral, dont le nom de code serait ATO, pourrait embarquer jusqu'à 96 Compute Units, soit 12 288 processeurs de flux, et serait épaulé par la nouvelle mémoire GDDR7.

Au-delà des chiffres bruts, AMD travaillerait sur des innovations de fond comme des Neural Arrays pour les charges de travail IA et des Radiance Cores dédiés à l'amélioration du ray tracing.

Ces avancées, développées en partie dans le cadre de sa collaboration avec Sony pour la future PlayStation 6, visent à créer une architecture unifiée et performante, capable de rivaliser sur tous les fronts.

Un calendrier sous haute tension

Ce lancement en 2027 placerait RDNA 5 au cœur d'un écosystème en pleine mutation. Il coïnciderait non seulement avec l'arrivée de la série NVIDIA RTX 60, mais aussi avec la sortie attendue des consoles de nouvelle génération, la PlayStation 6 et la prochaine Xbox, qui devraient intégrer des cœurs graphiques dérivés de cette même architecture.

AMD se retrouverait ainsi au centre de toutes les attentions, du PC aux consoles de salon.

Cependant, un obstacle majeur pourrait gripper cette mécanique bien huilée : la crise persistante des mémoires DRAM. La demande croissante pour l'IA et les serveurs tend les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les coûts, notamment pour la GDDR7.

Si cette situation ne s'améliore pas, l'entreprise pourrait faire face à des difficultés pour sécuriser les volumes nécessaires à des prix compétitifs. L'attente jusqu'en 2027 s'annonce donc décisive pour le futur du jeu sur PC.