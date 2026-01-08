Alors que le marché des cartes graphiques est tendu, de nouvelles fuites évoquent déjà la génération suivante. La série GeForce RTX 60 de Nvidia serait basée sur l'architecture Rubin et ses puces GR20x.

Elle n'arriverait pas avant la seconde moitié de 2027 pour succéder à la génération Blackwell, laissant planer le doute sur une actualisation de la gamme actuelle.

Le marché des composants est actuellement sous haute tension, notamment en raison d'une pénurie de mémoire vive qui affecte directement les prix et la disponibilité des cartes graphiques.

Dans ce contexte, l'avenir de la gamme RTX 50 SUPER, initialement attendue pour le début d'année, semble pour le moins compromis, poussant les regards à se tourner vers un horizon bien plus lointain.

L'architecture Rubin au cœur de la prochaine génération

Les informations, qui proviennent de sources fiables et bien connues du secteur, pointent vers une nouvelle nomenclature technique. La future famille de cartes graphiques grand public, qui devrait logiquement porter le nom de série RTX 60, s'appuierait sur l'architecture Rubin et sa gamme de puces GR20x. Cette nouvelle base viendrait ainsi remplacer l'architecture Blackwell, dont le déploiement n'est pas encore achevé.

GR20x is for gaming. — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 7, 2026

Cette annonce confirme une tendance forte chez Nvidia : la segmentation de plus en plus marquée entre les puces destinées au grand public et celles pour les professionnels.

Tandis que les centres de données et l'intelligence artificielle bénéficieront de puces surpuissantes comme la GR100, la gamme gaming exploitera des variantes dédiées comme les probables GR202, GR203 ou encore GR205.

Une feuille de route malgré les turbulences actuelles

La confirmation d'une architecture gaming basée sur Rubin est une information capitale. Jusqu'à présent, cette dénomination était principalement associée aux présentations du constructeur pour le secteur de l'IA, où la puissance annoncée est colossale, la puce pour serveurs étant présentée comme potentiellement cinq fois plus puissante que son homologue Blackwell.

Le calendrier de sortie, fixé à la seconde moitié de 2027, semble réaliste et suit le cycle habituel de deux ans de la marque. Ce délai permettrait surtout à l'entreprise de naviguer plus sereinement à travers la crise actuelle des mémoires DRAM et d'assurer une production suffisante pour répondre à une demande mondiale qui ne faiblit pas.

Quelles attentes pour la future série GeForce ?

Il est encore bien trop tôt pour évoquer des spécifications techniques précises ou des gains de performance chiffrés. Cependant, l'arrivée d'une nouvelle architecture s'accompagne quasi systématiquement de l'utilisation d'un processus de gravure plus avancé.

Cela pourrait permettre à Nvidia d'augmenter significativement la densité de transistors sans pour autant faire exploser la taille des puces, un enjeu crucial pour les rendements de production.

La série RTX 60 devrait logiquement poursuivre l'escalade des performances, mais les regards seront aussi tournés vers l'efficacité énergétique et les innovations logicielles.

En attendant d'en savoir plus sur cet avenir lointain, les yeux des joueurs restent rivés sur le destin plus immédiat et incertain de la gamme RTX 50 SUPER, qui pourrait bien être la grande absente de l'année 2026.