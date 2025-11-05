AMD annonce un chiffre d'affaires record pour son troisième trimestre, porté par la demande explosive pour ses puces dédiées aux centres de données et à l'IA.

Avec des prévisions solides pour le T4 et des liens renforcés avec OpenAI, le fondeur consolide sa position stratégique face à ses concurrents directs, malgré une réaction mitigée des marchés.

Le constructeur de puces Advanced Micro Devices (AMD) a dévoilé des résultats financiers particulièrement robustes pour le troisième trimestre, dépassant largement les attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires a atteint un niveau historique de 9,2 milliards de dollars, ce qui représente une croissance spectaculaire de 36 % en glissement annuel. Cette performance est principalement tirée par la forte dynamique de ses activités dans les centres de données et les PC, confirmant la pertinence de sa stratégie produit face à ses concurrents historiques.

Le datacenter, nouveau cœur du réacteur AMD

Le segment des centres de données s'affirme une fois de plus comme le principal moteur de croissance pour AMD, avec des revenus atteignant un record de 4,3 milliards de dollars, en hausse de 22 % sur un an.

Cette progression est alimentée par une demande très soutenue pour les processeurs de cinquième génération EPYC, qui représentent désormais près de la moitié des revenus de cette gamme. Parallèlement, l'adoption des accélérateurs IA Instinct, notamment la série MI350, s'accélère à grande vitesse.

Des acteurs majeurs du cloud comme Oracle, mais aussi des entreprises spécialisées en IA telles que Cohere et Character AI, déploient massivement ces solutions.

Le partenariat stratégique annoncé avec OpenAI pour équiper ses infrastructures vient cimenter cette position, promettant des revenus de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans les années à venir.

Ryzen et le gaming : une dynamique qui ne faiblit pas

Loin de ne miser que sur les datacenters, AMD continue de marquer des points sur le marché grand public. La division "Client", qui englobe les processeurs pour PC de bureau et portables, a enregistré des revenus records de 2,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 46 %. Cette croissance est portée par les excellentes ventes des puces Ryzen, particulièrement la série 9000.

Le secteur du jeu vidéo n'est pas en reste, affichant une croissance explosive de 181 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars. Ce bond s'explique par les revenus liés aux puces semi-personnalisées qui équipent les consoles de Sony et Microsoft, ainsi que par une forte demande pour les cartes graphiques Radeon.

Des prévisions solides malgré la prudence des investisseurs ?

Pour le quatrième trimestre, AMD anticipe un chiffre d'affaires d'environ 9,6 milliards de dollars, une prévision optimiste qui dépasse le consensus des analystes. Ces prévisions de revenus témoignent de la confiance de la direction, menée par Lisa Su, dans la capacité de l'entreprise à maintenir sa trajectoire de croissance.

Pourtant, malgré ces annonces très positives, l'action a légèrement reculé dans les échanges post-clôture, certains investisseurs prenant leurs bénéfices ou s'inquiétant d'une possible bulle spéculative autour de l'IA.

Le véritable enjeu pour AMD sera de pérenniser cette dynamique. Avec le lancement attendu des processeurs EPYC Venice gravés en 2 nanomètres et de la future génération d'accélérateurs IA MI400, l'entreprise dispose d'une feuille de route technologique solide pour continuer à gagner des parts de marché et défier la domination de ses rivaux.