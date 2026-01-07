HP frappe un grand coup au CES 2026 de Las Vegas. La marque américaine ressuscite un concept aussi ancien que l'informatique personnelle : l'ordinateur intégré au clavier. Mais la comparaison avec les Amstrad CPC d'antan s'arrête là.

L'EliteBoard G1a est une machine résolument moderne, pensée pour les usages de 2026, qui fait le pari audacieux de condenser la puissance d'un PC de bureau dans un simple périphérique de saisie de 750 grammes, comme le fait déjà Raspberry depuis plusieurs années déjà, avec une fiche technique toutefois bien plus solide.

Quelle puissance se cache sous les touches ?

Le cerveau de la machine repose sur la nouvelle plateforme d'AMD. L'EliteBoard G1a est propulsé par les processeurs AMD Ryzen AI 300 Series, y compris dans leurs variantes Pro. Ces puces intègrent un circuit graphique Radeon 800 capable de piloter jusqu'à quatre écrans 4K simultanément. Pour épauler ce processeur, HP a prévu jusqu'à 64 Go de RAM DDR5 en SO-DIMM et un stockage pouvant atteindre 2 To en SSD NVMe.

La particularité de cette plateforme est son NPU (Neural Processing Unit) de 50 TOPS, qui lui ouvre les portes de l'écosystème IA de Microsoft. Une caractéristique notable est la présence d'une batterie interne optionnelle de 32 Wh, offrant environ 3,5 heures d'autonomie. De quoi déplacer son poste de travail d'une salle à l'autre sans avoir à tout éteindre.

Un bureau minimaliste mais ultra-connecté ?

L'objectif est clair : libérer l'espace en supprimant la tour. Pour cela, la connectique se concentre à l'arrière du châssis. On y trouve un port USB4 (40 Gb/s, Power Delivery 65W, DisplayPort 2.1) et un port USB-C 3.2. Cette connectique moderne le prépare à tous les usages, y compris ceux qui reposent sur l'intelligence artificielle, un prérequis pour tout Copilot+ PC moderne.

Pour ceux qui ont besoin de plus de ports, un hub multiport optionnel ajoute des sorties HDMI et un port Ethernet. Construit avec des matériaux recyclés, le châssis intègre un clavier rétroéclairé résistant aux éclaboussures. La sécurité n'est pas oubliée, avec un lecteur d'empreintes digitales et un verrou Kensington disponibles en option.

Quel avenir pour ce PC d'un nouveau genre ?

Avec l'EliteBoard G1a, HP ne s'adresse pas aux gamers mais bien aux professionnels et aux entreprises cherchant à optimiser leurs espaces de travail. La flexibilité offerte par ce format semi-nomade est un atout majeur pour le "flex office" et les travailleurs hybrides. HP insiste également sur une réparabilité prometteuse, où les composants clés comme la RAM, le SSD ou la batterie sont facilement accessibles par l'utilisateur.

Ce produit innovant prouve que le PC de bureau a encore de beaux jours devant lui, à condition de savoir se réinventer. En fusionnant l'unité centrale et le clavier, HP propose une solution élégante et performante qui pourrait bien séduire. La disponibilité est annoncée pour mars 2026, à un tarif qui sera précisé ultérieurement. HP prouve que le concept d'ordinateur clavier a définitivement sa place au 21e siècle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le HP EliteBoard G1a exactement ?

Il s'agit d'un ordinateur de bureau complet dont tous les composants (processeur, mémoire, stockage) sont intégrés directement dans le châssis d'un clavier. Il suffit de le brancher à un écran pour avoir un poste de travail fonctionnel.

À qui s'adresse principalement ce type d'ordinateur ?

L'EliteBoard G1a vise les professionnels, les entreprises et les utilisateurs souhaitant un bureau épuré et minimaliste. Sa batterie optionnelle le rend également très attractif pour les environnements de travail flexibles (flex office) où l'on doit pouvoir déplacer facilement son poste.

Quelle est la date de sortie et le prix du HP EliteBoard G1a ?

Le lancement est prévu pour le mois de mars 2026. HP n'a pas encore communiqué le prix officiel, qui dépendra des configurations choisies (processeur, RAM, stockage, présence de la batterie).