Le groupe AMD a finalement officialisé son architecture Zen 5 et les premiers processeurs à en profiter lors du salon Computex 2024 début juin. D'ici la fin du mois de juillet, on pourra ainsi découvrir des processeurs de bureau Ryzen 9000 et des puces pour PC portables Ryzen AI 300 spécialement conçus pour l'ère des AI PC.

Ces solutions profiteront des avancées de l'architecture Zen 5 et de sa gravure affinée pour améliorer les performances tout en jouant sur la notion d'efficacité énergétique par rapport au concurrent Intel qui prépare ses propres processeurs de nouvelle génération (Arrow Lake pour les PC de bureau, Lunar Lake pour les PC portables avec IA) pour la fin de l'année.

AMD Zen 6, premiers détails

Mais déjà, les premières informations concernant l'architecture CPU suivante Zen 6 commencent à émerger. Des noms de code Morpheus pour les coeurs Zen 6, qui pourraient profiter d'une gravure en 3 nm, et Medusa pour les APU circulent déjà depuis l'an dernier et la chaîne Youtube Moore's Law is Dead (MLID) apporte de nouveaux détails.

Selon ses sources, les premiers exemplaires finalisés de Medusa serait programmés pour le deuxième trimestre 2025 et suivis d'une mise en production qui permettrait un lancement en fin d'année prochaine ou en 2026 en cas de retards.

Le passage à la gravure en 3 nm semble avoir été prévu initialement pour Zen 5 mais, faute d'accéder aux capacités de production du fondeur TSMC embolisées par les commandes d'Apple, AMD se serait rabattu sur la gravure en 4 nm, qui reste une optimisation du 5 nm, pour les actuelles plates-formes Zen 5.

Le mystère de la Méduse

L'architecture Zen 6, en passant au noeud inférieur 3 nm (pour les coeurs mais aussi pour le composant I/O), devrait donc offrir des gains significatifs sur les performances et la consommation d'énergie, même si le maintien des transistors FinFET sur ce noeud chez TSMC limite un peu ce qu'il est possible de faire en matière d'optimisation.

Selon les sources de MLID, Medusa ne serait pas seulement un APU mais aussi une plate-forme qui pourra exploiter le socket AM5 des processeurs pour PC de bureau.

Il pourrait donc y avoir une gamme de processeurs Zen 6 en préparation, de Medusa Ridge (PC de bureau) à Medusa Point (PC portables) et Medusa Halo (APU, sachant que Strix Halo en Zen 5 n'est toujours pas sorti).

Etant donné le temps restant avant le lancement de Zen 6, tout ceci reste hautement spéculatif et matière à modifications en attendant de prochaines fuites d'information.