Dans le club très fermé des entreprises capables d'atteindre une capitalisation boursière de plus de 3000 milliards de dollars, trois entreprises se passent le relais du leadership grâce à l'essor de l'intelligence artificielle.

Le groupe Microsoft avait pris le large grâce à ses efforts pour porter l'IA dans ses produits et à ses liens étroits avec OpenAI, à l'origine de ChatGPT, devançant Apple alors en difficulté avec ses iPhone en Chine.

Depuis, la firme de Cupertino avait repris pendant un temps la tête du classement grâce à la présentation de son environnement Apple Intelligence qui va apporter l'IA dans les iPhone...mais uniquement pour les modèles les plus récents (iPhone 15 Pro / 15 Pro Max et la série iPhone 16).

Les perspectives de l'IA présentées lors de l'événement WWDC 2024 ont convaincu les investisseurs, redonnant des cours à un cours en Bourse malmené par les mauvaises nouvelles du marché chinois.

Nvidia fait de nouveau la course en tête

Mais pour faire fonctionner l'IA, il faut de grandes quantités de GPU rassemblés dans de grands datacenters et c'est Nvidia qui joue le rôle de fournisseur incontesté des accélérateurs IA indispensables à la puissance de traitement de l'intelligence artificielle avec plus de 80% de part de marché.

Après une pause, la firme poursuit son ascension au-delà d'une valorisation de 3000 milliards de dollars et elle vient de reprendre la première position avec 3335 milliards de dollars, devant Microsoft (3317 milliards de dollars) et Apple (3290 milliards de dollars).

L'action en Bourse de Nvidia est en progression de 170% depuis le début de l'année et sa valeur a été multipliée par 9 depuis fin 2022, rappelle CNBC. Elle est aussi devenue la valeur marquée par les plus gros échanges en Bourse, soit 50 milliards de dollars par jour, contre 10 milliards pour Apple et Microsoft.

Microsoft profite aussi de l'IA

Microsoft ne démérite pas et profite également de l'envolée de l'IA mais à un rythme moins soutenue. L'entreprise vient de lancer l'initiative Copilot+ pour Windows, ouvrant la voie aux PC portables suffisamment performants pour faire tourner des modèles d'IA en local et en cloud.

Cette nouveauté est aussi un coup de pouce pour les plateformes ARM puisque ce sont les seules compatibles au lancement, les processeurs x86 d'Intel (Lunar Lake) et d'AMD (Ryzen 300 AI) ne devant prendre en charge Copilot+ que plus tard dans l'année, ce qui fait les affaires de Qualcomm et de ses puces Snapdragon X.