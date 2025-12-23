En 2021, le lancement d'Android 12 a introduit un changement majeur dans le panneau des réglages rapides. La firme de Mountain View a décidé de fusionner les interrupteurs pour le Wi-Fi et les données cellulaires sous une unique tuile "Internet".

Cette décision, présentée comme une simplification, a en réalité été vécue comme une régression ergonomique par une large partie de la communauté. Aujourd'hui, des indices probants découverts dans le code source d'une future version du système d'exploitation ravivent l'espoir d'un retour à l'ancien système, plus direct et efficace.

Pourquoi ce changement avait-il été si critiqué ?

Avant Android 12, un simple appui sur une icône dédiée suffisait pour activer ou désactiver une connexion. Avec la nouvelle interface, l'opération est devenue un véritable parcours d'obstacles. Il faut d'abord appuyer sur la tuile "Internet", ce qui ouvre un panneau secondaire, pour enfin pouvoir basculer entre les réseaux. Ce clic supplémentaire a été jugé contre-productif par tous les utilisateurs qui jonglent régulièrement entre le Wi-Fi et leur connexion cellulaire.

À l'époque, Google avait justifié cette fusion par une observation : de nombreux utilisateurs coupaient leur Wi-Fi par erreur, oubliaient de le réactiver et consommaient leur forfait mobile sans s'en rendre compte, se retrouvant avec des factures salées. Le panneau unifié visait à réduire ces erreurs. Mais dans les faits, cette simplification excessive a surtout bridé l'accès rapide aux réglages, une frustration persistante depuis quatre ans.

Quels indices concrets annoncent ce retour en arrière ?

La découverte provient de l'analyse du code source d'Android 16 QPR2, rendu public récemment. Des développeurs, dont Michael Bestas de LineageOS, ont identifié deux modifications significatives dans l'Android Open Source Project (AOSP). La première introduit une tuile dédiée aux données mobiles pour basculer la connexion d'un simple appui.

La seconde modification ajoute une tuile Wi-Fi distincte, avec une fonction de pause et de scan. Une option cachée, nommée "com.android.systemui.qs_split_internet_tile", confirme l'intention de "diviser la tuile Internet". Les commentaires dans le code indiquent même que la migration est en cours, même si la tuile conserve temporairement le nom "Internet" pour faciliter la transition. C'est la preuve technique que la séparation est bien à l'étude.

Cette fonctionnalité est-elle garantie pour la version finale ?

Il faut toutefois rester prudent. Pour le moment, cette option reste verrouillée derrière un indicateur technique et n'est active dans aucune des versions bêta publiques d'Android 16 QPR3 ou des compilations Canary. Il est donc impossible de savoir si Google déploiera ce changement pour le grand public, s'il le réservera à ses partenaires constructeurs ou s'il finira par abandonner le projet.

Cette dernière hypothèse semble peu probable, car la plupart des constructeurs comme Samsung ou Xiaomi avaient déjà ignoré le design de Google pour conserver leurs propres boutons séparés. Si cette modification dans Android 16 se confirme, ce serait un véritable mea culpa ergonomique de la part de Mountain View, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour écouter sa communauté. La réponse se trouvera dans les prochaines mises à jour.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Google avait-il fusionné les boutons Wi-Fi et données mobiles ?

La firme visait à simplifier l'interface pour les utilisateurs moins technophiles. L'objectif était d'éviter qu'ils désactivent le Wi-Fi par erreur et consomment leur forfait de données mobiles sans s'en apercevoir, en centralisant la gestion des connexions dans un seul panneau.

Quand ce changement pourrait-il arriver sur nos smartphones ?

Rien n'est encore officiel. La fonctionnalité a été repérée dans une version de développement d'Android 16 mais reste inactive. Si Google décide de la déployer, elle pourrait apparaître dans une future version bêta d'Android 16 ou dans sa version stable, mais aucune date n'a été communiquée.