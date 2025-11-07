Il y a une longue histoire entre les bugs et Android Auto. Mais celui-là est particulièrement irritant. De plus en plus d'utilisateurs rapportent sur des plateformes telles que Reddit et Google qu'ils n'arrivent pas à se connecter.

Le signe est généralement identique : un écran noir prolongé, de 10 à 15 secondes, avant qu'un avis d'erreur ne s'affiche. L'issue se manifeste tant en mode filaire qu'en mode sans fil.

Qui est le suspect identifié ?

Il est évident que tous les témoignages partagent un point commun. Le souci paraît étroitement associé à la mise à niveau vers Android 16. La source du conflit est le déploiement de la version actualisée de l'OS, qui est également disponible sur les appareils Samsung via One UI 8.

Les smartphones les plus récents sont les premiers affectés, en particulier les modèles Google Pixel (Pixel 8 Pro) et Samsung Galaxy (Galaxy S23 FE, Galaxy A35).

Cette anomalie rend l'infodivertissement complètement inutilisable pendant la conduite.

Quels sont les symptômes précis du bug ?

L'occurrence la plus courante est celle de l'écran noir. Lorsque l'on connecte le téléphone, l'écran du véhicule demeure désespérément noir pendant une période de 10 à 15 secondes. Il arrive parfois qu'un message indiquant l'échec de la connexion s'affiche.

Des utilisateurs ont également signalé des déconnexions sporadiques ou des écrans tactiles non réactifs. Il y a une incohérence dans le problème, qui se traduit systématiquement par de la frustration et entrave l'utilisation normale de l'application.

Y a-t-il une solution pour remédier au problème ?

Pour le moment, pas de solution toute faite. Google ne s'est pas encore exprimé publiquement sur cette question, ce qui désole beaucoup d'utilisateurs. La seule procédure qui paraît efficace est de procéder à la désinstallation de la dernière mise à jour d'Android Auto, puis de la réinstaller en passant par le Play Store.

Malheureusement, de nombreux utilisateurs indiquent que le problème réapparaît après quelques connexions, démontrant que la solution n'est que passagère. Il faudra donc attendre un correctif officiel.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Est-ce bénéfique de vider le cache de l'application ?

Vider le cache de l'application peut apporter une solution temporaire, mais des témoignages suggèrent que cela n'arrête pas le problème de réapparaître rapidement, tout comme la réinstallation de l'application.

Mon smartphone n'est ni un Pixel ni un Samsung, suis-je en sécurité ?

Actuellement, les modèles les plus mentionnés sont le Google Pixel et le Samsung Galaxy qui ont reçu Android 16. Toutefois, étant donné que le problème est associé à Android 16 en tant que tel, on peut s'attendre à ce que d'autres marques soient touchées au fur et à mesure que leurs dispositifs bénéficieront de la mise à jour.