De plus en plus d'automobilistes font face à un phénomène étrange et frustrant sur leur tableau de bord. En utilisant le système Android Auto, l'icône personnalisée de leur véhicule, censée marquer leur position sur Google Maps, disparaît subitement. Ce bug, bien que non bloquant pour la navigation, crée une confusion visuelle et semble se déclencher dans une situation bien précise, laissant les conducteurs perplexes.

Quel est le mécanisme exact de ce bug d'affichage ?

Le problème se manifeste de manière récurrente chez les utilisateurs qui ont personnalisé leur icône de navigation, remplaçant la flèche bleue par défaut par un modèle de voiture. Le déclencheur principal semble être le passage d'une application en mode plein écran, comme un lecteur de musique, au mode écran partagé où la carte de navigation est affichée aux côtés d'une autre application.

Un utilisateur de Reddit a partagé une image de son écran Android Auto sur laquelle l’icône de la voiture a disparu dans Google Maps.

À ce moment précis, l'icône du véhicule s'évapore, laissant une carte vide de tout repère visuel direct. Bien que le guidage vocal et le centrage de la carte sur la position actuelle continuent de fonctionner, l'absence de ce marqueur est déroutante. Les témoignages, notamment sur des forums communautaires, confirment que ce souci touche diverses versions d'Android Auto, allant de la 15.9 à la 16.1, et ce, sur différents modèles de véhicules et d'unités principales.

Quelles solutions temporaires permettent de contourner le problème ?

En attendant une mise à jour corrective de la part de Google, les utilisateurs ont identifié plusieurs solutions de contournement. La plus efficace et la plus simple consiste à renoncer temporairement à la personnalisation. Revenir à l'icône de navigation par défaut, la fameuse flèche bleue, semble éliminer complètement le bug pour la majorité des conducteurs concernés, comme le confirment de longs trajets sans incident.

Une autre méthode, plus contraignante, est de forcer la fermeture de l'application Google Maps sur le smartphone, puis de la relancer. Cette action fait réapparaître l'icône, mais le problème resurgit dès que l'on bascule à nouveau entre les modes d'affichage. Il est également conseillé de s'assurer que toutes les applications sont à jour, même si certains utilisateurs rapportent que le bug persiste sur les dernières versions.

Comment expliquer techniquement cette défaillance et que fait Google ?

Bien que Google n'ait pas encore officiellement communiqué sur ce bug, l'hypothèse la plus probable pointe vers un problème de rechargement des ressources graphiques. Lorsque l'interface d'Android Auto se redimensionne pour passer en mode écran partagé, il est possible que l'icône personnalisée, considérée comme un élément graphique distinct, ne soit pas correctement rechargée.

La flèche bleue, étant un élément natif et fondamental de l'application, utiliserait un chemin de rendu différent, ce qui la rendrait insensible à ce bug de rafraîchissement. Pour l'instant, le géant de la tech n'a pas déployé de correctif global. La résolution du problème passera très probablement par une mise à jour silencieuse côté serveur ou une nouvelle version des applications concernées dans les semaines à venir.