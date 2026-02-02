La promesse de Google était pourtant claire : remplacer progressivement l’ancien Google Assistant par une version plus naturelle et conversationnelle. L'intégration de Gemini dans l'écosystème automobile visait à offrir des échanges vocaux proches d'une discussion humaine, où le conducteur pourrait même couper la parole à l'IA pour préciser une demande. Malheureusement, les premiers retours dépeignent une réalité bien différente, où l'assistant semble avoir perdu le fil de sa propre logique, créant une situation pour le moins cocasse.

Comment ce bug se manifeste-t-il concrètement ?

Le problème, largement documenté par une vidéo devenue virale sur Reddit, met en scène un scénario surréaliste. Lorsqu'un utilisateur active Gemini Live sur Android Auto, l'assistant vocal démarre une réponse, s'arrête brusquement comme pour écouter une intervention, puis enchaîne en répondant à sa propre interruption. Ce dialogue absurde se répète indéfiniment, plongeant le conducteur dans une boucle sonore qui empêche toute interaction normale.

Dans l'exemple partagé, l'IA mentionne un problème de connexion, fait une pause, puis se dit à elle-même « Je comprends ». Elle tente ensuite d'enchaîner sur la météo, s'interrompt de nouveau, puis valide ses propres prévisions par un « C'est exact ». Bien que la situation puisse prêter à sourire, elle rend l'outil totalement inutilisable en conduite, là où la simplicité et la fiabilité sont primordiales. L'utilisateur peut bien sûr arrêter manuellement la conversation, mais cela va à l'encontre de l'intérêt même d'un assistant vocal mains libres.

Quelle est l'origine de ce dysfonctionnement ?

Pour l'instant, la cause exacte de ce bug reste floue. L'un des premiers utilisateurs à avoir signalé le problème utilisait un module Bluetooth personnalisé, ce qui a d'abord laissé penser à un souci de décalage audio lié à des configurations matérielles spécifiques. Cependant, cette hypothèse a rapidement été écartée lorsque d'autres conducteurs, utilisant des installations standards, ont rapporté des comportements similaires.

Le problème semble donc directement lié à l'intégration logicielle de Gemini, qui est officiellement encore en version bêta. Ces bugs sont fréquents lors du déploiement de nouvelles technologies, mais celui-ci est particulièrement handicapant. D'autres témoignages indiquent même que le phénomène se produit parfois sur smartphone, en dehors du contexte automobile, ce qui suggère un défaut plus profond dans la gestion des conversations par l'IA de Google.

Quelles sont les implications pour Google et les utilisateurs ?

Pour les conducteurs, ce dysfonctionnement transforme une fonctionnalité prometteuse en un véritable casse-tête. L'objectif d'une interaction fluide et sécurisée en voiture est complètement manqué, remplacé par une frustration qui pourrait freiner l'adoption de la nouvelle intelligence artificielle. La manipulation de l'écran pour stopper l'assistant est non seulement peu pratique, mais aussi potentiellement dangereuse au volant.

Du côté de Google, ce type d'erreur technique est un contretemps embarrassant. Alors que la firme de Mountain View pousse activement Gemini comme le futur standard de ses services, un bug aussi visible et déroutant risque de nuire à son image. Pour l'heure, aucune mise à jour corrective n'a été annoncée officiellement. Un correctif rapide est cependant indispensable pour restaurer la confiance des utilisateurs et assurer le succès du déploiement à grande échelle de son nouvel assistant.