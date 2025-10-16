Les mises à jour se suivent et les problèmes persistent pour Android Auto. Alors que la plateforme de Google équipe plus de 250 millions de véhicules, sa dernière version, la 15.2, déployée depuis fin septembre, est loin de faire l'unanimité.

Au contraire, elle provoque une vague de mécontentement sur les forums, avec la disparition de plusieurs fonctionnalités appréciées, qu'il s'agisse d'un bug ou d'une décision délibérée de Google.

Qu'est-ce qui ne fonctionne plus avec cette mise à jour ?

Le principal point de friction concerne les "Quick Controls" (ou contrôles rapides). Ce widget, discrètement logé dans la barre des tâches, était un pilier de l'expérience multitâche pour de nombreux conducteurs. Il permettait de piloter sa musique ou de garder un œil sur la prochaine direction du GPS tout en affichant une autre application. Or, depuis l'installation de la version 15.2, cette fonction est aux abonnés absents pour une grande partie des utilisateurs.





Le bug semble particulièrement affecter les configurations d'écran avec une barre des tâches verticale. Le bouton pour activer la fonction est toujours présent dans les paramètres, mais il ne produit plus aucun effet.

Bug ou suppression volontaire de la part de Google ?

Pour l'instant, Google entretient le flou. Plusieurs indices plaident en faveur d'un bug passager : la fonction serait toujours active sur les écrans à barre de tâches horizontale, et un membre de l'équipe Android Auto a commencé à enquêter sur le sujet sur les forums d'assistance. Ce ne serait pas la première fois qu'une mise à jour casse temporairement une fonctionnalité.





Cependant, l'hypothèse d'une suppression volontaire n'est pas à écarter. Google a l'habitude de simplifier son interface et de retirer des fonctions jugées secondaires, comme en témoigne la disparition d'une autre fonctionnalité dans cette même mise à jour.

Les mini-jeux ont-ils aussi disparu ?

C'est l'autre victime collatérale de cette mise à jour. Les GameSnacks, cette petite collection de jeux HTML5 jouables uniquement à l'arrêt, ont également disparu de l'interface. Intégrés en 2021, ils permettaient de patienter quelques minutes en attendant une commande ou un passager.





Là encore, Google n'a fait aucune annonce officielle. Ce retrait discret semble confirmer une volonté de recentrer Android Auto sur ses fonctions essentielles de navigation et de communication, au détriment des options de divertissement jugées plus accessoires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment savoir si je suis concerné par le bug des "Quick Controls" ?

Si vous avez installé la version 15.2 d'Android Auto et que votre véhicule dispose d'un écran avec une barre des tâches verticale, il est très probable que la fonction soit inactive. Vous pouvez le vérifier en vous rendant dans les paramètres d'Android Auto et en essayant d'activer l'option "Afficher les contrôles rapides des applications". Si rien ne se passe, vous êtes concerné.

Que faire si les "Quick Controls" me manquent ?

Pour l'instant, il n'y a pas de solution officielle. Vous pouvez soit attendre un correctif de la part de Google, soit, si vous êtes à l'aise avec la manipulation de fichiers, désinstaller la version 15.2 et installer manuellement une version antérieure de l'application (APK).

Les GameSnacks vont-ils revenir sur Android Auto ?

C'est peu probable. Contrairement au bug des "Quick Controls", la disparition des GameSnacks semble être une décision délibérée de Google pour simplifier l'interface. Il est plus vraisemblable que cette fonctionnalité ne revienne pas dans les futures versions.