La frontière entre les systèmes d'infodivertissement embarqués et nos appareils mobiles continue de s'amincir. Google semble sur le point de franchir une nouvelle étape en important l'une de ses fonctionnalités de diffusion les plus populaires, Google Cast, au sein d'Android Auto. Des fragments de code découverts dans une version de test ne laissent que peu de place au doute, esquissant les contours d'une expérience multimédia à bord bien plus complète.

Quels indices confirment l'arrivée de Google Cast ?

L'analyse approfondie du code de la version bêta 15.9.655104 d'Android Auto a mis en lumière plusieurs chaînes de caractères particulièrement explicites. Des mentions telles que « Cast », « Cast. Connecté » ou encore « Arrêter la diffusion » ont été clairement repérées par les experts. Ces termes, loin d'être anodins, sont directement issus de l'interface que des millions d'utilisateurs connaissent déjà.

Leur présence dans le code source est un indicateur fort que les développeurs de Google travaillent activement à cette intégration. Bien que certains éléments de code puissent être partagés entre différentes applications, l'accumulation de ces références spécifiques rend la piste d'un simple hasard hautement improbable. Cette découverte corrobore d'ailleurs des annonces antérieures de l'entreprise, qui avait déjà confirmé son intention d'intégrer la lecture vidéo à son système.

Comment cette fonctionnalité pourrait-elle fonctionner concrètement ?

Le mode de fonctionnement de cette nouvelle option s'inspirerait très certainement de ce qui existe déjà sur Android Automotive. Le code découvert contient des avertissements spécifiques à l'environnement automobile, comme la nécessité de s'assurer que « l'autre appareil est connecté au même réseau Wi-Fi que cette voiture ». Cela suggère une connexion locale, probablement via le hotspot Wi-Fi du véhicule, pour permettre la diffusion du contenu.

La sécurité restera bien entendu une priorité absolue pour Google. La lecture de contenus vidéo sera, selon toute vraisemblance, strictement limitée aux moments où le véhicule est complètement à l'arrêt. Cette restriction est une norme de sécurité déjà appliquée sur Android Automotive et chez la plupart des constructeurs pour éviter toute distraction dangereuse au volant.

Quelle est la différence avec Android Automotive et pourquoi est-ce important ?

Il est essentiel de ne pas confondre les deux plateformes de Google. Android Automotive est un système d'exploitation complet et autonome qui gère l'ensemble de l'infodivertissement du véhicule. Déjà compatible avec Google Cast sur certains modèles, comme ceux du constructeur Rivian, il peut également accueillir des applications natives telles que Max, Peacock ou même des jeux.

À l'inverse, Android Auto fonctionne comme une interface qui projette les applications et le contenu d'un smartphone compatible sur l'écran central. L'ajout de Cast viendrait donc combler un manque et offrir une cohérence bienvenue entre les deux écosystèmes. Cette évolution simplifierait grandement l'expérience pour les plus de 200 millions de véhicules utilisant Android Auto, en leur donnant accès à une diffusion multimédia beaucoup plus simple et intégrée.