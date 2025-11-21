Disponible sur plus de 250 millions de véhicules, Android Auto s'apprête à intégrer une IA bien plus évoluée avec Gemini. L'objectif est de permettre au conducteur de " parler naturellement, d'avoir une conversation suivie et d'accomplir des tâches plus complexes ".

Pour en bénéficier, les utilisateurs devront simplement disposer de l'application Gemini sur leur smartphone Android. Le déploiement est toutefois annoncé au cours des prochains mois.

Gemini pour enrichir la navigation et la découverte locale

L'intégration de Gemini décuple les capacités de Google Maps directement sur l'écran de la voiture. Il devient possible de poser des questions complexes en langage naturel, comme " Trouve un bon restaurant de barbecue sur mon trajet qui est ouvert maintenant ".

L'IA peut ensuite fournir des informations tirées des avis en ligne, en répondant à des questions de suivi sur les plats les plus populaires ou pour savoir si l'établissement accepte les animaux. La simple recherche d'itinéraire se transforme ainsi en une aide à la décision.

Au-delà du GPS, des capacités de productivité

Un atout de Gemini réside dans son interaction avec d'autres applications pour simplifier la communication et la gestion des tâches.

L'assistant peut résumer un groupe de messages reçus, rédiger une réponse en y ajoutant automatiquement l'heure d'arrivée, ou même traduire un message dans plus d'une quarantaine de langues.

Gemini peut aussi fouiller dans la boîte Gmail pour retrouver une information précise, comme l'adresse d'un hôtel, et lancer la navigation sans avoir à prendre le smartphone en main.

Gare à la distraction ?

Pour d'autres cas d'usage, Google évoque la création de playlists sur des services comme YouTube Music ou Spotify, en se basant sur des demandes vagues comme " Joue des morceaux entraînants pour un trajet sous la pluie ".

Avec la version bêta de Live with Gemini, l'interaction devient encore plus poussée. Il sera possible de discuter en continu pour apprendre des faits amusants sur une destination, répéter un discours important.

Cette évolution pour Android Auto avec Gemini ne va pas sans poser des interrogations sur une forme de distraction qui pourrait être nuisible au volant.