Google veut que l'écran de votre voiture ressemble à votre smartphone. La dernière bêta d'Android Auto (version 5.6.154404) teste une fonction très attendue : les widgets.

Cette fonction, au nom de code "Earth", permet de personnaliser l'interface, mais les premiers retours sont mitigés.

Comment fonctionnent ces nouveaux widgets ?

L'activation se fait via un nouveau menu "Widget Companion". L'utilisateur peut alors choisir un widget (Météo, Horloge, Spotify...) qui occupera environ 35 à 40 % de l'écran, le reste étant conservé pour la navigation. L'idée est d'accéder à des infos rapides sans quitter la carte.

Est-ce vraiment pratique pour le conducteur ?

Sur le papier, l'option est plutot intéressante. Dans les faits, c'est une autre histoire. Le vrai problème ? Dans sa version actuelle, Android Auto ne gère qu'un seul widget à la fois.

Si vous mettez la météo, vous perdez le contrôle Spotify. L'interactivité est aussi très limitée : si les widgets Météo Pixel ou l'Horloge fonctionnent correctement, Spotify n'affiche pas le titre du morceau, et Google Keep ou Gemini renvoient des messages d'erreur.

Faut-il s'attendre à une révolution ?

Il vaut mieux rester prudent. Les widgets actuels ne sont pas optimisés pour un usage en voiture (pensés pour Android mobile). Surtout, Google a l'habitude d'abandonner des projets en cours de route.

On se souvient d'Android Auto for Phone Screens, enterré en 2022. Sans une adoption massive des développeurs d'applications, cette fonction pourrait finir de la même manière.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonction sera-t-elle disponible ?

Elle est actuellement en phase de test dans la version bêta d'Android Auto (5.6.154404). Aucune date n'est annoncée pour un déploiement public. Google pourrait aussi l'abandonner si les tests ne sont pas concluants.

Peut-on afficher plusieurs widgets ?

Non, la version bêta actuelle est limitée à un seul widget à la fois, qui occupe environ 40% de l'écran.

Les widgets sont-ils interactifs ?

Très peu. Certains, comme celui de la météo, fonctionnent (affichent l'info). D'autres, comme Spotify, affichent les commandes mais ne sont pas entièrement fonctionnels. La plupart des widgets ne sont pas encore optimisés pour cet usage.