C'est une page qui se tourne pour des millions d'utilisateurs. Google a décidé de serrer la vis et de mettre un terme à la compatibilité d'Android Auto avec les appareils les plus anciens. La sortie de la version bêta 15.5 de l'application marque un tournant décisif : désormais, il faudra impérativement disposer d'Android 9 ou d'une version plus récente pour installer ou mettre à jour le système. La fin du support pour Android 8 est donc actée.

Pourquoi cette décision est-elle appliquée maintenant ?

Cette mise à jour, attendue depuis l'annonce initiale de Google en 2024, concrétise la fin du support pour l'ancienne version du système d'exploitation. Si la firme avait laissé un sursis de plusieurs mois à ses clients, le déploiement de la version 15.5 empêche désormais activement l'installation sur les terminaux obsolètes. La raison est simple : concentrer les efforts de développement sur des versions plus récentes, plus stables et surtout plus sécurisées.

Le changement s'applique d'abord aux testeurs du programme bêta, mais devrait être étendu à la version stable pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Quels sont les utilisateurs réellement concernés ?

Même si ce chiffre peut sembler faible, il correspond à plusieurs centaines de milliers, voire millions de smartphones à travers le monde qui resteront sur la touche. Si le parc d'appareils sous Android 8 ne représente plus que 2 à 4 % des utilisateurs actifs, des modèles autrefois populaires comme le Galaxy S7 ou le Huawei P10 sont directement touchés.

Pour ces utilisateurs, le service ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. L'application déjà installée continuera de fonctionner, mais dans une version figée. Cela signifie qu'ils n'auront plus accès ni aux nouveautés, ni aux indispensables correctifs de sécurité, rendant l'application progressivement inutilisable et potentiellement vulnérable.

Quelles solutions pour les conducteurs impactés ?

Pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans un nouveau smartphone, l'alternative reste l'utilisation du Bluetooth pour la musique et les appels, combinée aux applications de navigation directement sur l'écran du téléphone. Cette solution, bien que fonctionnelle, est nettement moins pratique et sécurisée que l'interface optimisée pour la conduite. Pensez alors à vous équiper d'un support de fixation pour garder l'écran visible sans quitter la route des yeux.