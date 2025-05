L'idée de transformer son smartphone en un véritable poste de travail n'est pas nouvelle. Mais elle s'apprête à prendre une toute nouvelle dimension. Lors de sa conférence annuelle I/O, Google a officialisé une fonctionnalité très attendue pour Android 16 : une interface de type bureau améliorée. Celle-ci se déploiera lorsque l'appareil sera connecté à un écran externe. Et pour ce faire, Google s'est allié à un pionnier en la matière : Samsung.

Android 16 se met au bureau : l'héritage de Samsung DeX officialisé

Ce n'est plus une simple rumeur issue de fuites de code. Google travaille bien main dans la main avec Samsung. L'objectif ? S'appuyer "sur les fondations" de la plateforme Samsung DeX pour offrir des "capacités de fenêtrage améliorées dans Android 16". Voilà ce qu'a déclaré Florina Muntenescu, responsable de l'ingénierie chez Google, lors de la keynote des développeurs. Pour rappel, Samsung DeX, lancé en 2017, permet aux appareils Galaxy compatibles d'afficher une interface optimisée pour les grands écrans, avec un vrai feeling de bureau. L'implémentation de Google dans Android 16 semble viser une expérience similaire. Les démos ont montré une disposition familière, inspirée de DeX. On y voit des fenêtres d'applications redimensionnables et déplaçables. Un dock en bas de l'écran regroupe les applications les plus utilisées, comme Gmail, Chrome ou YouTube. La barre des tâches affiche l'heure à gauche, le signal Wi-Fi et la batterie à droite. Une véritable interface de bureau, donc.

Une expérience "desktop" pour tous les écrans, des smartphones aux tablettes

Google ne limite pas cette ambition aux seuls smartphones. La firme de Mountain View semble ouverte à ce que cette fonctionnalité soit disponible aussi bien sur téléphones que sur tablettes. Dans une communication officielle, Google souligne qu'Android 16 offrira "une véritable expérience de type bureau sur les grands écrans et lorsque les appareils sont connectés à des écrans externes". Cette évolution s'inscrit dans une démarche plus large d'Android 16, qui met l'accent sur l'adaptabilité des applications. Le but est qu'elles fonctionnent de manière optimale sur une multitude de formats d'appareils. On pense bien sûr aux écrans externes, mais aussi aux smartphones pliables, aux tablettes, aux Chromebooks, et même aux dispositifs de réalité mixte ou aux systèmes embarqués dans les voitures. La promesse est celle d'une transition fluide entre l'interface mobile et une expérience plus productive sur grand écran. L'activation de ce mode bureau dépendra toutefois de la volonté des fabricants d'intégrer la fonctionnalité. Les développeurs d'applications devront aussi s'assurer que leurs créations se comportent bien en mode fenêtré et redimensionnable sur un smartphone.

Disponibilité et conditions : ce qu'il faut savoir sur ce mode bureau Android

Quand pourra-t-on profiter de ce mode bureau sur Android 16 ? Google a annoncé que la mise à jour logicielle serait déployée "plus tard cette année", avec un lancement probable en juin 2025, peu après le déploiement d'Android 16. Une version bêta pour les développeurs d'Android 16 est d'ailleurs déjà disponible au téléchargement sur une sélection de téléphones et tablettes. Pour l'utiliser, il suffira de connecter son appareil à un moniteur externe, directement via le port USB-C ou un dock concentrateur USB-C intégrant du displayport ou une fiche HDMI. Une connexion sans fil pourrait également être envisagée à l'avenir, à l'image de ce que proposent déjà Samsung DeX ou Smart Connect de Motorola. Certaines sources plus prudentes évoquent un polissage encore nécessaire de l'interface, suggérant une arrivée possible avec Android 17. D'autres estiment que la fonctionnalité pourrait être initialement exclusive aux téléphones Pixel de Google. Quoi qu'il en soit, cette officialisation marque une avancée significative pour l'écosystème Android, longtemps attendue par ceux qui rêvent de transformer leur appareil mobile en un véritable outil de productivité polyvalent.