Les offres spéciales "3ème anniversaire Huawei" viennent de débuter et se termineront le 19 mars 2023. Elles nous promettent d'être très intéressantes et de nombreux avantages sont à évoquer :

Livraison sous 2 jours ouvrés

Facilité de paiement en 3 ou 4 fois avec la CB sans frais à partir de 149 € d'achat jusqu'à 2000 € d'achat

Points doublés : chaque 100 € = 200 points

Commençons cet article avec le PC portable Huawei MateBook D 15 qui profite d’une réduction de 300 €. Il est équipé d’un écran antireflet IPS de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5500U épaulé par 8 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage SSD. Cet ordinateur portable est ultra fin (16,9 mm) et léger (1,53 kg). Côté connectique, il est équipé de deux ports USB 2.0, d'un port USB 3.0 ainsi que d'un port Type-C. Pour finir, il est fourni avec un chargeur USB de 65 W capable de recharger 53 % de la batterie en 30 minutes.

Ce PC portable Huawei MateBook D 15 est vendu 549,99 € au lieu de 849,99 € soit avec 300 € de remise immédiate sur le Huawei store.

